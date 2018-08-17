水泥價格不墜拉高獲利 亞泥下半年營運看旺 股價飆7年高

中國大陸水泥價格今年在環保政策、錯峰生產減產效應下維持高檔，水泥雙雄台泥 (1101-TW)、亞泥 (1102-TW) 上半年獲利亮眼，已超越去年全年，今年獲利可望寫下歷史新高，水泥股為近期資金進駐指標族群，今 (17) 日漲幅居各類股之冠，在基本面題材激勵下，亞泥攀上 2011 年 7 月以來 7 年新高。

亞泥第 2 季毛利率衝高到 26.74%，季增 8.07 個百分點，年增 11.13 個百分點，稅後純益 43.29 億元，季增 128.2%，年增 167.88%，每股純益 1.38 元；上半年稅後純益 62.26 億元，年增 236.17%，每股純益 1.98 元，上半年獲利已超過去年全年 1.74 元，寫同期歷史新高。

法人看好第 3 季淡季不淡，預估亞泥第 3 季營運約與第 2 季持平，今年獲利可望衝歷史新高。

台泥第 2 季毛利率 31%，季增 7.05 個百分點，年增 9.5 個百分點，歸屬母公司純益 70.64 億元，季增 1.39 倍，年增 2.28 倍，每股純益 1.51 元，創下 10 年新高，表現優於法人預期優；上半年歸屬母公司業主純益 100.09 億元，年增 2.35 倍，每股純益 2.14 元，上半年獲利已賺嬴去年全年。

中國政府嚴格執行錯峰生產，且規定各水泥廠要有一定天數的歲修時間，市場供給減少，價格在淡季也維持高檔水準，是推升水泥雙雄上半年獲利亮眼的主因，台泥上半年價格年增逾 3 成，推升獲利大幅成長。

亞泥目前包括長江中下游的四川、湖北、江西一帶水泥供給呈現吃緊的情況，不排除未來將調高價格，台泥看好兩廣、西南貴州一帶水泥價格表現；法人指出，第 3 季通常是淡季，但今年並不看淡。

法人指出，考量氣候因素及美中貿易戰變數，先以保守態度看待，預估亞泥第 3 季營運約可與第 2 季持平，第 4 季進入旺季，年前趕工效應，水泥價格可望再向上調漲，今年全年獲利有機會寫歷史新高。

水泥股今日走揚，類股盤中漲幅高居各類股之冠，台泥開高一度衝達 43 元；亞泥盤中最高衝達 44.75 元，創 2011 年 7 月以來新高，終場收 44.25 元，漲幅 3.38%。