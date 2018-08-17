台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月17日

由勞、資、學、政四方組成的基本工資審議委員會，昨經九小時馬拉松會議，拍板決定，基本工資月薪調升百分之五、一千一百元，從原本兩萬兩千元漲為二萬三千一百元；時薪則調升百分之七點一四，從一四○元漲為一五○元，預計二百二十五萬七千餘名勞工受惠，決議需送行政院核定，明年元旦起實施。

金管會昨宣布，拍定「無實體分行」的純網路銀行設立標準，其中金融業至少持股 40%、非金融業最多 60%，且允許單一最大股東是非金融業，等於不再強制要求金融業須主導純網銀，此舉讓中華電、樂天、LINE 可主導純網銀，持股彈性大增。

中美貿易戰近期升級，雙方對彼此價值 160 億美元商品加徵關稅的清單將於 8 月 23 日生效。此際傳出，大陸商務部副部長王受文擬於 8 月下旬率團訪美，與美方代表團就經貿問題進行磋商，為中美重啟談判打開一線曙光。

聯合報

薪 23100 時薪 150！基本工資雙漲 22K 走入歷史

調漲基本工資依三指標 「不是純喊價」

工商界估年增 350 億支出 中小企很傷

經濟日報

基本月薪調漲 終結 22K

雙方融冰 美中重啟貿易談判

政府基金護盤 利手腕點

證交稅收編列逾千億元

蘋果日報

拍板 月薪 23100 元 時薪 150 元 基本工資辯 9 小時 破紀錄

基本月薪調高 300 萬勞工保費跟漲

政策大轉彎 非金融業可主導 純網銀變真鯰魚

國家隊迎戰日韓 中華電可望入場

中國時報

基本工資調漲拍板！月薪 23100 時薪 150

外資評估合併營業利益減 4.1％！統一超成最大苦主 吞 11 億成本

遠傳好殺 488 元拚學生方案

超買彰銀未申報 李世聰挨罰 600 萬

工商時報

基本工資審議過關 月薪 23,100 時薪 150

金管會再讓步 非金融業 也可主導純網銀

僵局有解？中美 8 月下旬重啟談判

台股不淡！ 明年證交稅收上看 1129 億

自由時報

強化內需 總預算歲出首破 2 兆

基本工資雙漲 月薪 23100 元 時薪 150 元

中小企總︰微型企業難承受