【大行速遞】中金：不用賣掉聯想(00992-HK)了

聯想集團(00992-HK)現報4.77元，升0.17元，升3.696%。股價做好相信是該公司交出一份不錯業績，兼有大行唱好。

聯想集團公布，截至2018年6月30日止三個月收入119億美元，按年上升19%，連續第四個季度保持增長勢頭。季內除稅前溢利為1.13億美元(2017年度同期虧損6900萬美元)，公司權益持有人應佔溢利7704.4萬美元(2017年度同期虧損7229萬美元)，每股盈利0.65美仙。

聯想集團主席兼首席執行官楊元慶表示，集團的增長速度比市場更快，因為集團商用電腦市場競爭力強。他認為集團已走過拐點，未來會加速戰略轉型，相信未來數季的業績都會有所改善，其中個人電腦及平板業務收入會保持雙位數增長，移動業務也有望盡快扭虧為盈。

中金上調聯想目標價，由3.5元上調至5元，評級由賣出調整至持有。另外，法巴也看好聯想，法巴上調聯想目標價，由4.1元上調至5.65元，評級由減持調整至買入。

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