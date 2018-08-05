連鎖百貨業「電子錢包」行銷術成新趨勢 屈臣氏也加入戰局

在百貨龍頭新光三越和高端百貨微風集團皆宣布陸續推出自有 APP 電子錢包的功能後，連鎖藥妝龍頭屈臣氏也跟進宣布將於年底前推「Watsons Pay」，使台灣成為全球屈臣氏第 1 個提供電子錢包服務的市場，顯然連鎖業者在面臨創新和轉型的趨勢下，藉由行動支付功能來鞏固 APP 會員經營，已成為新趨勢。

據了解，Watsons Pay 推出後將可綁定信用卡和現金儲值，屆時透過掃碼就能完成會員點數累積和付款，並提供電子折價券、禮物卡等功能整合在電子錢包內。

而新光三越同樣透過 APP，已推出內建 skm pay 行動支付功能，在百貨業界創先例，才開放 1 小時即突破 5000 人次完成信用卡綁定，新光三越樂見成效超乎預期，後續旗下百萬會員持續加入可期。

微風廣場也預計於第 4 季在微風 App 加入綁定信用卡或金融卡的行動支付功能，屆時消費者將可直接在賣場使用微風 App 完成信用卡交易，而除了點數回饋機制，微風正朝向跨領域異業結盟方式發展，力拚將數位化消費服務範圍擴大。

至於另一大連鎖百貨業者遠百 (2903-TW)，則因遠東集團已自行擁有 friDay 支付，並未有再開發專屬遠百支付的計畫，但透過與集團資源整合，提供顧客更多元的促銷和服務。