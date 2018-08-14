藍天旗下群光廣場百貨H1業績破百億 估值增至639億元 成集團新金雞

藍天 (2362) 持股 30% 的群光廣場百貨躍升集團中國流通事業新金雞，包括武漢、成都及西安等 3 處據點上半年營收突破百億元大關，較去年同期大增 26%。據了解，隨營運績效彰顯，3 處據點的估值，至去年底已大增至 639 億元台幣。藍天指出，成都店上半年營收達 6.9 億元人民幣，全年估逾 16 億元人民幣，年增率上看 20%。目前各樓層尚在調整品牌強度，但其中一樓已引進 Dior、LANCOME、CHANEL 等知名化妝品牌，加上君悅酒店住房率提升，收入較同期增長 29%，也帶進百貨人氣及買氣。



武漢店自 2003 年開業以來，營業額一直維持在 7% 以上的年成長率。今年更重金打造武漢二館，即將營運。二館除了與一館有空橋連結、擴大各樓層的品牌面積外，還引進了台灣消費者所熟悉品牌，包括無印良品、海底撈等，以及有著中國最美書店美譽的鍾書閣。



據了解，隨著群光廣場百貨經營績效持續雙位數增長，商業不動產價值至去年底估達 639 億元，過去十年稅後淨利共 66 億元，年複合成長率達 15%，被視為藍天集團中國流通事業新金雞。