產品線聚焦 建大以188萬美元出售Starco斯里蘭卡子公司Lanka

為了產品線更為聚焦，建大 (2106) 宣布以 188 萬美元 (約 5600 萬元台幣) 將 Starco EUROPE A/S 斯里蘭卡之子公司 Lanka 出售給印度摩托車公司 TVS 集團子公司 Sundaram Industries Private Limited。去年 10 月間，建大透過子公司 KENDA GLOBAL INVESTMENT CORPORATION 以 1,800 萬歐元 (6.43 億元台幣) 為上限併購歐洲 STARCO 全數股權，建構歐洲市場平台，並增加拖車胎、割草機胎、高爾夫球車胎及多功能越野車胎等胎別產品，以提高在歐洲市場市占率。



Starco 的管理團隊係由建大美國所負責，經半年時間整合，建大將 Starco 集團負責實心胎生產子公司 Lanka 出售給印度 TVS 旗下 Sundaram，目的讓產品線更為聚焦，提升營運效率，此筆交易已於昨 (27) 日正式完成。



腳踏車 (MC) 營運調整，建大首季毛利率為 18.18%，較去年同期減少 3.14 百分點，營益率為 2.6%，亦較去年同期減少 3.35 個百分點，匯損所累，單季稅後淨損 1.78 億元，每股虧損 0.2 元。

