〈雙鴻法說〉看好5G、AI新應用帶動散熱需求 將致力提升市佔率

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長林育申表示，除 5G 可望帶動手機散熱回溫外；AI 因使用大量 GPU，勢必也會帶動散熱應用同步增長，他也強調營運重心就是搶市佔率，鞏固市場地位後，對承接新單或議價都會更為有利。

林育申指出，5G 晶片散熱問題目前熱管無法解決，最好的方式就是使用熱板 (VC)，而熱板依大小不同，產品單價 (ASP) 為熱管的 3-5 倍，目前也正在研發，明年可望推出。

林育申進一步指出，由於先前手機散熱市況不佳，許多廠商退出市場，現在要回來會有技術上的難度，伴隨 2020 年 5G 將商轉，預期熱板明年底將成市場主力，屆時「前途一片光明」。

此外，隨 AI 發展，GPU 應用大增，林育申表示，GPU 一顆功率約 350 瓦，運轉起來相當燙，且 AI 需要很多顆 GPU，預期也將帶動散熱需求增長。

另外伺服器平台汰舊換新、Data Center 建置亦將推動需求成長，林育申也預估新一代的伺服器平台將於 2020 年中推出。

而林育申也強調，當前營運重心就是要搶佔市佔率，具備市場領導地位後，除了承接新品較容易外，「別人議價才有能力擋」，到時就有更大的空間可以追求毛利率。