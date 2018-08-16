聯嘉光電車燈模組出貨熱絡 訂單能見度至2021年

LED 車燈元件及模組廠聯嘉光電 (6288-TW) 今 (16) 日指出，上半年稅後純益 7200 萬元，年增幅高達 640%，主要是因車燈模組訂單大幅成長，目前訂單能見度已達 2021 年，今年上半年營收和獲利創同期新高後，前景一片看好。

聯嘉光電第 2 季合併營收 8.34 億元，年增 24.69%，已是連續第 3 個季度創新高，惟因營業費用增加和業外轉投資事業虧損，使單季稅後純益 3100 萬元，年減 25.6%，每股純益 (EPS)0.2 元，創 3 個季度新低。

不過，就整體上半年來看，聯嘉光電合併營收 16.58 億元，年增 34.52%，毛利率上揚 2.4 個百分點至 20.05%，推升營業毛利達 3.33 億元，年增幅高達 52.85%，稅後純益 7200 萬元，大幅優於去年同期虧損 1300 萬元，EPS 達 0.46 元，已接近去年全年的獲利水準。

聯嘉光電指出，主要客戶均是全球知名領導車燈大廠，營收貢獻度達 80%，為因應訂單需求，今年於美國密西根設立二廠，將陸續引進自動化產線和設計部門，並結合原有的銷售據點和倉庫就近服務客戶，也可藉此降低運輸成本和稅金，樂觀預期未來營收將穩健攀升。