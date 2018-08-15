亞馬遜市值也將破兆 投資組合首次達10億美元

亞馬遜投資組合的增長是該公司更積極外部投資的最新跡象，隨著亞馬遜這幾年的獲利更豐厚且握有的現金越多，該公司更積極自業外撈錢。

卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）會計學教授 Thomas Ruchti 表示，「亞馬遜過去一直不注意股權投資，似乎更有興趣投資在公司上，無論是上市公司或私有公司。」

亞馬遜這 10 億美元投資組合中，5.93 億美元投資在上市公司股權和權證，另外 4.07 億美元投資在私有公司股權。去年同期亞馬遜對上市公司和私有公司所投資的金額分別為 3.38 億美元和 2.85 億美元。

但亞馬遜沒有公布具體投資的公司名稱或各自的持股，但宣布近年來在 2 家上市公司投資價值 4 億美元：燃料電池製造商 Plug Power 和航空貨運供應商 Air Transport Services Group。

亞馬遜也投資不少後階段的創業公司，例如支援語音的銷售軟體公司 Tact、癌症檢測初創企業 Grail。

亞馬遜不願回應媒體置評請求。

大企業持有大量投資組合並不罕見，例如谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 2017 年底僅僅私有公司就持有價值 88 億美元的股權。

亞馬遜的投資組合與自身整體價值相比仍相較小，亞馬遜目前市值約莫 9400 億美元且持有價值 1300 億美元資產，意味著該投資價值占其總業務根本不到 1%。

馬里蘭大學會計學教授 Nick Seybert 指出，亞馬遜可能與業務合作伙伴簽訂商業協議時，獲取其公司股權來替代現金或費用，以利亞馬遜日後參與這些公司未來的成長。

但 Madrona Venture Group 投資人 Matt McIlwain 認為，亞馬遜這一類大公司想要學習新技術、新企業模式的方式就是靠著投資年輕的初創公司。

亞馬遜週一股價上漲 2% 登上史上高點，週二又續揚，意味著再上漲不到 7% 就可以跟上蘋果腳步，成為市值破兆的第二家美國企業。

目前分析師預期亞馬遜今年營收將激增 32% 至 2650 億美元，EPS 幾乎 3 倍跳，目前亞馬遜邁向市值兆美元的路上看不到什麼阻礙。

但華爾街分析師卻不確定，亞馬遜是否有能力超前蘋果。

Thomson Reuters 數據指出，亞馬遜股價的共識預期約莫 2100 美元，較目前溢價 9.5%，估算亞馬遜市值 1.02 兆美元。然而，蘋果的目標價約莫 216.40 美元，估計市值在 1.05 兆美元。

Forrester Research 分析師 James McQuivey 則對亞馬遜有信心，近日報告指出，由於消費者更愛亞馬遜，亞馬遜日後將超越蘋果。根據該公司最近調查，亞馬遜似乎獲得的消費者信賴感高於蘋果。