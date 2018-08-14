亞馬遜金雞母：廣告營業利潤 有望在2021年超車雲端服務

投行與資產管理公司 Piper Jaffray 於 13 日發布的研究報告指出，亞馬遜 (AMZN-US) 廣告業務的營業利潤在 2021 年時，有望超越亞馬遜雲端服務 (AWS) 的利潤。

Piper Jaffray 的分析師 Michael Olson 對電商巨擘亞馬遜的評級維持為「優於大盤」，目標價格為 2100 美元，約比 13 日收盤價格 1896.20 美元高出 10%，今年迄今該公司股價已上漲 59%。

亞馬遜股價日線走勢圖

Olson 指出，在華爾街關注亞馬遜的電子商務業務與雲端服務表現時，廣告業務正在強勢發展，成為該公司增長和估值的主要動力，並且在未來幾年將維持強勁表現。

分析師估計，亞馬遜 2018 年的廣告營收將達到 80 億美元，預計在 2020 年有望成長至 160 億美元，可望創造 120 億美元的營業利潤。且廣告業務的營業利潤在 2021 年可能高達 160 億美元，超越 AWS 的預估營業利潤 150 億美元。

AWS 在雲端產業處於領先地位，優於競爭對手微軟與 Google，在營收不斷增長情況下，投資者維持看好亞馬遜的態度。

廣告業務方面，儘管在過去 Google 和 Facenook 主導了這塊領域，但亞馬遜已漸漸追上腳步，《CNBC》在今年 1 月時報導，不願具名的消息人士指出，亞馬遜正在與大型消費者公司洽談，將透過智慧型音響 Echo 進行廣告業務。



Olson 認為，在產品搜尋部分，亞馬遜有超過 50% 的市佔率，而這將是該公司具有優勢的武器，廣告業務將成為主要驅動因素，且亞馬遜比其他競爭對手有更多的預算。