對沖基金第二季持倉大起底 大佬們爭奇鬥豔各領風騷

美東時間 8 月 14 日周二，遞交給美國證監會 13F 報告公布了各大對沖基金公司第二季具體持倉情況。
對科技股的看法分歧成為本季度最大亮點，而各個對沖基金大佬對不同板塊的偏愛也有著巨大的差異。
板塊輪動，有幾家已經開始積極布局了大消費板塊，基金經理們也紛紛看齊周期股。
大佬們都買了啥？
大衛艾因霍恩（David Einhorn）在第二季這個所謂」錯誤「的時間拋售了他大部分蘋果公司的股票，讓他錯失了見證蘋果成為美股史上第一家破兆美元市值的巔峰時刻的機會。「不湊巧」的不僅僅是他，就在 Facebook 經歷了史上最大崩盤的前幾天，另一些對沖基金大佬如 Duquesne 的 Stanley Druckenmiller，Moore Capital Coatue Management 和 Jana Partners 都紛紛殺入大舉買進了 Facebook。
當然，有些人失意，也有些人相當得意。
在第二季，沃倫巴菲特的波克夏海瑟威公司將其在蘋果的股份從 2.396 億股增加到 2.52 億股，增幅 5.2%，季末市值約 466 億美元。這是巴菲特今年以來連續 2 個季度增持蘋果。
此外，波克夏海瑟威第第二季還增持了 Teva、高盛、US Bancorp、達美航空、西南航空。同時削減富國銀行、美國航空公司和聯合大陸航空的股份。值得注意的是，富國為其第二季末的第二大持倉股，季末市值約為 251 億美元。
巴菲特對伯克希爾總值 1800 億美元股票投資組合一直在作調整，而現在看來，這一舉措無疑使得富者更富。
另外一個金融大鱷喬治索羅斯的基金公司 (Soros Fund Management) 在第二季增持 Facebook、蘋果、Twitter、Pandora 和 Salesforce，減持了 Alphabet(谷歌母公司)、亞馬遜、Netflix、花旗和富國銀行的持股數量。
此外，他還大舉增持了 BlackRock 這家世界最大的資產管理公司，持股數量增加近 60%，達到 12983 股。與此同時，加緊了對能源企業的投資布局，增持了戴文能源公司、金德爾. 摩根公司，減持 VanEck Vectors Oil Services ETF、加拿大自然資源有限公司、威廉姆斯公司。
當然，另一個值得關注的是，橋水公司的 Ray Dalio 在第二季大幅買進了 84629 股阿里巴巴的股票，總值 1570 萬美元。其表示，貿易爭端仍舊是個無法忽視的擔憂因素，但阿里巴巴作為中國電商的絕對龍頭老大可以相對獨身於貿易摩擦，不失為一個良好的投資機會。
板塊輪流轉動 風格千變萬化
反觀第第二季，儘管人們沒有放棄對貿易戰擴大化的擔憂，但對沖基金經理們都對賭美國經濟將繼續擴張。不過在具體的持倉變化中，已經可以看出他們的風格偏向已經發生巨大轉變。
路透社同時也注意到，一些大型對沖基金一致減持了 FAANG 的股票。
Third Point 賣掉了其在 Alphabet 的所有股份, 並削減了 100 萬股 Facebook 的股票致使其在該公司的股份減少了 25％。而 Omega Advisors 也賣掉了 Netflix 的所有部位。橋水在第二季持有 Facebook 股票 4.8234 萬股，季末市值約 937.3 萬美元，較第一季末持股 20.4996 萬股劇減逾 76%。另一個橋水大幅減持的個股是影音遊戲零售巨頭 GameStop，第二季持倉減少 120 多萬股至 193.4374 萬股，較第一季末持股減少約 38%。
不難看出，不少大型對沖基金都在有側重地削減科技股的權重，甚至有些科技股在被大舉拋售，這直接導致此前 Facebook 的一度崩盤。而銀行股同樣無法倖免，
索羅斯基金管理公司就在大批削減銀行股的持倉比例，包括美國銀行，摩根大通和花旗集團。而前文提到的巴菲特，在第二季減持富國銀行 450 萬股，減持股份數量為第一季減持規模 172 萬股的 2.6 倍。
下半年，對沖基金對消費板塊可謂積極積極布局。可選消費品是標普 500 中第四大板塊，市值不及科技板塊的一半，但對沖基金可選消費品累計多頭持倉以及累計空頭持倉僅次於科技板塊。
下半年的風口在哪
上半年科技股推高美股整體股價，股票庫藏股是很重要的一部分原因。但隨著這波浪潮退去，科技股的輝煌或難持續，在美國經濟基本面被普遍看好的宏觀大背景下，大消費或將成為下一個被推高的風口。
鑒於此，綠光資本已在中低收入零售商板塊增加了新部位，包括 Dollar Tree Inc.（DLTR）、Dollar General Corp.（DG）、Gap Inc.（GPS）和 TJX Companies Inc.（TJX）。
進取型對沖基金 Jana Partners 公司增加了跟蹤標準普爾 500 指數和羅素 2000 指數的交易型開放式指數基金（ETF）的部位，並在食品配送公司 GrubHub Inc. 上建立了新持倉。
第二季對沖基金持倉數據大起底
以下是截至 6 月 30 日最新 13F 申請中倉位情況主要變動摘要。
ADAGE CAPITAL
- 建倉: NVT, PEG, VST, MAS, D, F, OGE, FCX, TRU, BV
- 平倉: NKTR, RTN, CQH, VVC, ETR, AGR, NDSN, PX, AEP, WCN
- 增持: SHPG, AET, MRK, AMZN, LMT, WFC, SRPT, HON, MMM
- 減持: CC, DE, WRK, EMR, ITW, CI, PNC, BAC, DLTR, FTV
ANCORA ADVISORS
- 建倉: AVGO, MIK, CLBK, HSIC, TRNC
- 平倉: PRF, AFSI, ALLE, SKYW, RCII
- 增持: LBRDK, PAH, MATW, HILI, GHL
- 減持: GLIBA, ARCH, HDV, GLW, IWM
APPALOOSA MANAGEMENT
- 建倉: KEY, SYMC, CFG, VST, EDU, NXPI
- 平倉: QQQ, AMAT, SMH, ALL, NVDA, HCA, BTU, URI
- 增持: MU, WDC, LNG, WFC, PAH, PCG, KNX, KMT, SUM
- 減持: BABA, NRG, BAC, MGM, ALLY, AGN, XPO, GOOG, AMLP
BALYASNY ASSET MANAGEMENT
- 建倉: T, BBY, WMT, ERJ, LNC
- 平倉: BURL, AIG, VIPS, URI, HTZ
- 增持: WFC, STI, DLTR, EVRG, DWDP
- 減持: DIS, AA, NTRS, V, DRI
BAUPOST GROUP
- 建倉: TRCO, SBGI, TBIO, SHPG
- 平倉: PBF, IMOS, FWP, OREXQ
- 增持: FOXA, FOX, PCG, ABC, AGN, TMQ, VSAT, MCK
- 減持: LN
BERKSHIRE HATHAWAY
- 平倉: VRSK
- 增持: AAPL, USB, TEVA, BK, DAL, GM, GS, LUV, AXTA
- 減持: AAL, PSX, CHTR, UAL, WFC
BLUE HARBOUR GROUP
- 建倉: GWR
- 平倉: FTNT, JACK, RDC, MDRX
- 增持: WCC, IWM, FCE/A, AXTA, SPY, OTEX, COMM
- 減持: XLNX, MD, ON, ISBC
BRIDGEWATER ASSOCIATES
- 建倉: CMI, AMAT, BABA, BMY, WMT, JNJ, LMT, AKAM, PHM, INTC
- 平倉: PG, GE, DVA, RIG, PEP, CPB, AMGN, FCX, DRI, MAS
- 增持: TD, RY, IEMG, TOL, CVX, MCD, SU, TEL, BNS, CAT
- 減持: VWO, EEM, SPY, NFX, FB, SWN, CLF, BBBY, ABC, BIIB
CITADEL ADVISORS
- 建倉: KDP, EQH, EVRG, BNS, BJ SBUX
- 平倉: AMD, USG, BABA
- 增持: C, AMAT, AMZN, V, KEY, DVN, MU
- 減持: AVGO, ADI, LRCX, UTX, CSCO, ABT
CLINTON GROUP INC
- 建倉: EL, CAT, LMT, MCK, VZ, CCE, FITB, LOPE, AGNC, ABX
- 平倉: MON, DRI, MA, LLY, JNPR, BCO, PEP, TWTR, HDS, CDNS
- 增持: PGR, HRB, COLM, WLK, DNB, ITW, CMD, ROK, MO, SNPS
- 減持: FB, D, GOOGL, ABBV, AVY, REG, WCG, AMGN, EA, HSY
COATUE MANAGEMENT
- 建倉: SPOT, INTC, NOW, AAXN, HTZ, HUYA
- 平倉: SNAP, RHT, WDC, CGNX, LRCX
- 增持: FB, MSFT, ADBE, ATVI, PYPL, TAL
- 減持: MU, AAPL, AVGO, BABA, FWONK
CORVEX MANAGEMENT
- 建倉: MGM, VNO, MDB, MHK, CHTR, LCA, FOXA, CTL
- 平倉: BABA, EVHC, KDP, IQ
- 增持: TMUS, NXPI, JBLU, BAC, MSFT
- 減持: EGN, CRM, GOOGL, MDCO, FG, NOW, ICE, FB
DUQUESNE FAMILY OFFICE
- 建倉: FB, GILD, OIH, MPC, SPLK, ADSK, DVN, ATVI, XLE, HD
- 平倉: INTC, NKTR, MU, JD, QCOM, YNDX, VIPS, STL
- 增持: MSFT, BABA, WDAY, CTRP, PAGS
- 減持: GOOGL, STMP, AMZN
ELLIOTT MANAGEMENT
- 建倉: DVN, VMW, FOX, SRE
- 平倉: EGN, TER, NOMD, VICI
- 增持: HES, DISH, EQT, MFGP, QQQ, ATHN, WIN, NXPI
- 減持: CDK, ISBC, WIT, IMPV
EMINENCE CAPITAL
- 建倉: BERY, SYMC, QSR, HLT, HAIN, MHK, BECN, CPLG, CTRP, EQIX
- 平倉: PZZA, NEWR, JACK
- 增持: ELLI, TTWO, VMC, LEN, CF, EFX, EA, GOOG
- 減持: WEN, ICE, MSFT, CBRE, ADSK, PYPL, IQV, FB, CYBR
ENGAGED CAPITAL
- 建倉: UEIC, CASY, GRPN
- 平倉: FNSR, MX, IWM
- 增持: APOG, STKL, BHE, BW, NCR, PETX
- 減持: CCRN
FAIRHOLME CAPITAL
- 建倉: C
- 平倉: SRG
- 增持: T, VSTO, OAK
- 減持: JOE, SHLD, VST
GLENVIEW CAPITAL
- 建倉: NVT, MSFT, FBHS, HOLX
- 平倉: TMUS, CAH, RLGY, CMCSA, V, HUM, FB
- 增持: ESRX, FDC, CHTR, AET, ENDP, AGN, ARMK, MTOR, MCK, CNDT
- 減持: HCA, LH, ANTM, CAR, IQV, UHS, NWL, CVS, WBA, APTV
GOLDEN GATE CAPITAL
- 建倉: GWR
- 平倉: KLXI
- 增持: ARCC, HXL, ADS, WCC, ALB
- 減持: NGVT, TNET
GREENLIGHT CAPITAL
- 建倉: GPS, DG, TJX, AZO, DLTR, BBY
- 平倉: CEIX, DDS, TPR, BLMN, FIVE, ANF, PYPL, URBN, SFM, ODP
- 增持: IAC, BHF
- 減持: MU, AER, AAPL, MYL, VOYA, PRGO, CNDT, ADNT, CNX, DSW
HIGHFIELDS CAPITAL MANAGEMENT
- 建倉: NXPI, CVS, FB, LEN, PBR/A, SNE, ESRX, ACWI, MHK
- 平倉: EXPE, HDS, DLTR, IVZ, ENB, HAL, X, PE, MDLZ, TGT
- 增持: CHTR, AET, GOOGL, DIS, GOOG, EQT, RJF, MIK
- 減持: HCA, FOXA, FDX, CMCSA, PXD, HLT, VER, H, VOD, CCE
ICAHN ASSOCIATES
- 建倉: EGN, VMW, AFSI, CI
- 增持: IEP, NWL
- 減持: HLF, LNG
JANA PARTNERS
- 建倉: FB, BABA, MSFT, WFC, DXC, GOOGL, RPM, GRUB, ATUS
- 平倉: BLMN, NOC, KDP, WRK, CI, DISCK, IQ, ILG, ILPT, DBX
- 增持: PF, SPY, EA, CAG, A, AAPL
- 減持: TIF, LRCX, HDS, ADSK, BSX, GM, ZBH, FDC, JACK, ANTM
LAKEWOOD CAPITAL
- 建倉: ESRX, ASND, FB
- 平倉: CJ, ABG,
- 增持: C, BIDY, WRK, CMCSA
- 減持: CIT, ADNT, RLGY
LAND & BUILDINGS INVESTMENT MANAGEMENT
- New buy: DHI
- 平倉: RLJ, MAR, RESI, VTI, HST
- 增持: CLI, BKD, LEN, INVH, PLD
- 減持: LSI, MAC, QTS
LONE PINE CAPITAL
- 建倉: CP, NVDA, MHK
- 平倉: AVGO, TSM, BLK, TMUS, EXAS
- 增持: WYNN, TDG, MSFT, BABA, NOW, MELI, GOOG, IQV, BKNG, PAGS
- 減持: FB, PYPL, STZ, ADBE, AMZN, FLT, EA, TRU, CSX, UNH
MARCATO CAPITAL
- 建倉: IMAX, CPLG
- 增持: TEX, THRM
- 減持: IAC, ITRI, DXC, BLDR, AIR, TPHS, VRTS
MAVERICK CAPITAL
- 建倉: DIS, AAOI, GPK, SPOT, ALNY, PRSP, COMM, CASY, GPS, TGT
- 平倉: TAP, SNAP, MGM, PM, LVS, CAR, WING, DPZ, ETSY, EAT
- 增持: DLTR, MA, CNC, TMUS, MHK, CIEN, BUD, MSFT, KORS, SCHW
- 減持: V, UHS, EVHC, DWDP, AMRX, ADBE, WTW, VFC, TIF, TPR
MARSHALL WACE
- 建倉: TMUS, AXGN, TSM, BRX, IDXX, GPS, CMG, ACGL, JEC, MTN
- 平倉: SCI, NTRS, CME, NKE, MU, SRCL, JPM, IBN, FLT, AXP
- 增持: TFX, ATVI, BBY, DGX, SPGI, MCD, BURL, ROST, ZTS, VRTX
- 減持: BABA, BAC, DISCK, AVGO, UNH, SAGE, GS, AJG, GILD
MOORE CAPITAL
- 建倉: NXPI, GOOGL, WFC, MA, SPOT, TGT, FDC, AMP, KMX
- 平倉: MS, AAPL, GS, LMT, NOC, RTN, GD, COF, BPOP, PLNT
- 增持: GCP, FB, EQT, PX, FBP, MOMO, NVDA, CME, GM, TMUS
- 減持: BABA, BAC, MSFT, AVGO, CCI, ISBC, V, TWTR, EA, VOYA
OMEGA ADVISORS
- 建倉: NRG, IQV, LEN, MPC, CVS, KKR, MGY, WRD, CDAY, IMMU
- 平倉: BMY, WFC, NAVI, NFLX, NYCB, GWPH, GLPI, D, BKI, NINE
- 增持: SBGI, ASH, HUM, TRN, C, FTSI, MU, TMO, PE, FRAC
- 減持: SHPG, ANDV, MXL, PVH, DXC, DISH, AER, VVV, PFSI, ALLY
PAULSON & CO
- 建倉: MITL, AKRX, CMCSA, ATUS, FOXA, LHO
- 平倉: MDR
- 增持: DISCK, NXPI, FOX, AET, XL, TMUS
- 減持: GOLD, IAG, COL, AEM, GG, SHPG
PERSHING SQUARE
- 建倉: LOW
- 增持: UTX, MDLZ
- 減持: ADP, QSR
POINT72 ASSET MANAGEMENT
- 建倉: MPC, FOXA, TEVA, SGEN, WMGI, PNC, SGMS, AZO, LOXO, HUM
- 平倉: ANDV, NFLX, HON, LOW, MCD, AIG, NVDA, BYD, ETN, CAH
- 增持: GOOGL, HLT, BMY, PE, BIDU, SYK, DVN, CMCSA, DXC
- 減持: WYNN, AVGO, STZ, OXY, ATVI, FB, BKNG, DWDP, BABA, LRCX
POINTSTATE CAPITAL
- 建倉: MPC, FB, CVX, TEVA, PXD, NXPI, STM, USFD, NOW, APC
- 平倉: BAC, CFG, AVGO, DE, RF, FCAU, MYL, GS, NOC, GILD
- 增持: TRGP, AET, FE, NFLX, SHPG, MSFT, BABA, ADBE, VRTX, JD
- 減持: CRM, LRCX, LNG, LOW, DWDP, LOMA, BMA, LLL, LYB, X
RENAISSANCE TECHNOLOGIES
- 建倉: AAPL, FB, MSFT, MS, AXP, ITW, CME, WY, FL, AMG
- 平倉: BKNG, VZ, MON, PG, WFC, SLB, TWX, KO, CVS, BDX
- 增持: VMW, ABMD, JNJ, WMT, VRTX, HLF, ABEV, WWE, GS, CTXS
- 減持: HD, AMZN, BMY, LLY, PEP, UNH, NXPI, PM, CL, GILD
SANDELL ASSET MANAGEMENT
- 建倉: KLXI, PAY, ANDV, GPT, EVHC, ILG, EDR, PF, COTV
- 平倉: STB, BABA, AKRX, BKS
- 增持: COL, NXPI, AVA, ORBK, XL, FB, AMZN, AAPL, MSFT, GOOG
- 減持: OCLR, MGI, KS
SENATOR INVESTMENT
- 建倉: MRK, FOXA, HD, BKI, LNG
- 平倉: AVGO, ARNC, LOW, BUD, CMCSA
- 增持: CZR, ICE, APTV, FDC, BA
- 減持: DWDP, DHI, JAZZ, FG, XPO
SOROBAN CAPITAL
- 建倉: GOOGL, UTX, GRA, MHK
- 平倉: BUD, CMCSA, LBRDK, FB, CHTR
- 增持: SAP, NSC, AXTA
- Cuts stake in NXPI, UNP, MGM, AVGO, FWONK, GOOG
SOROS FUND MANAGEMENT
- 建倉: SPOT, P, COUP, FB, DVN, EXR, HUBS, HLT
- 平倉: KW, LRCX, AMLP, ZAYO, BAX, TMO, LH, TGT, CI, KRE
- 增持: NXPI, XL, I, LPLA, NOW, CRM, TTWO, LULU, CVE, ETFC
STARBOARD VALUE
- 建倉: WEB, RPM, SCOR
- 平倉: EVHC, BCO
- 增持: BMS, IWN, PRGO
- 減持: NWL, MAC, CARS, BAX, DEPO
TEMASEK HOLDINGS
- 建倉: ASLN
- 平倉: KRE, JPM, BAC, WFC, MS, GS, SENS, RDUS
- 增持: CTL, HDB, PYPL, V, GPN, MA, PTLA, DWDP, WP, AVGO
- 減持: VIRT, AMRS, NETS, AMZN, BABA
TIGER GLOBAL
- 建倉: UXIN, COUP, ADBE, GDS, HUYA, PVTL, DOCU, NEW, CDAY
- 平倉: EHIC, SINA, ARCC, UAL
- 增持: TWTR, FB, NOW, MELI, RUN, BABA, SE, APO, CRM, ADSK
- 減持: RDFN, JD, TDG, MSFT
THIRD POINT
- 建倉: NXPI, PYPL, V, CPB, DE, FPAC, EGN, PVH, CWH
- 平倉: GOOGL, ICE, MHK, PAGS, ANTM, GGAL, GRBK, PAM, BKI, SUPV
- 增持: MSFT, ADBE, EA, MPC, UTX, DWDP, CRM, SHY, DOV
- 減持: BLK, WP, STZ, FB, LEN, WYNN, SPGI, SHW, VMC
TRIAN
- 建倉: NVT
- 增持: BK, GE, MDLZ
- 減持: PNR, WEN, SYY
TUDOR INVESTMENT
- 建倉: AVHI, HD, CHFN, SHPG, VZ, FFKT, LHO, FBNK, NKE, ANDV
- 平倉: SPB, SBUX, DLTR, DECK, DXC, MSI, PEP, AIG, SPGI, IR
- 增持: PF, FOXA, TGT, TJX, BIDU, COL, AAPL, AET, JPM, CMCSA
- 減持: SPY, NXPI, AMZN, C, WBA, MU, PAGS, BKNG, PDCO
VALUEACT
- 建倉: UFI, LIND, STRA, AES, EVA
- 增持: C, SLM, ADS, BHC, STX, AFI, MS
- 減持: FOX
VIKING GLOBAL
- 建倉: GE, DWDP, MIDD, TMUS, ILMN, HBI, OLN, PTEN, CNC
- 平倉: WFC, ADS, TDG, WDC, VOYA, XEC, CVS, MOMO, NTES, CLR
- 增持: UTX, DIS, TMO, PE, AMZN, HIG, BMRN, MSFT, LNC, ANTM
- 減持: XRAY, GOOGL, TD, FB, CP, NFLX, EFX, V, BUD, ADSK
YORK CAPITAL
- 建倉: NVT, CNC, USG, PRSP, T, ATUS
- 平倉: GRA, SHPG, EVHC, WHR
- 增持: NXPI, XL, FMC, ESRX
- 減持: TRCO, AABA, AVGO