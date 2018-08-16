對沖基金第二季持倉大起底 大佬們爭奇鬥豔各領風騷

美東時間 8 月 14 日周二，遞交給美國證監會 13F 報告公布了各大對沖基金公司第二季具體持倉情況。

對科技股的看法分歧成為本季度最大亮點，而各個對沖基金大佬對不同板塊的偏愛也有著巨大的差異。

板塊輪動，有幾家已經開始積極布局了大消費板塊，基金經理們也紛紛看齊周期股。

大佬們都買了啥？

大衛艾因霍恩（David Einhorn）在第二季這個所謂」錯誤「的時間拋售了他大部分蘋果公司的股票，讓他錯失了見證蘋果成為美股史上第一家破兆美元市值的巔峰時刻的機會。「不湊巧」的不僅僅是他，就在 Facebook 經歷了史上最大崩盤的前幾天，另一些對沖基金大佬如 Duquesne 的 Stanley Druckenmiller，Moore Capital Coatue Management 和 Jana Partners 都紛紛殺入大舉買進了 Facebook。

當然，有些人失意，也有些人相當得意。

在第二季，沃倫巴菲特的波克夏海瑟威公司將其在蘋果的股份從 2.396 億股增加到 2.52 億股，增幅 5.2%，季末市值約 466 億美元。這是巴菲特今年以來連續 2 個季度增持蘋果。

此外，波克夏海瑟威第第二季還增持了 Teva、高盛、US Bancorp、達美航空、西南航空。同時削減富國銀行、美國航空公司和聯合大陸航空的股份。值得注意的是，富國為其第二季末的第二大持倉股，季末市值約為 251 億美元。

巴菲特對伯克希爾總值 1800 億美元股票投資組合一直在作調整，而現在看來，這一舉措無疑使得富者更富。

另外一個金融大鱷喬治索羅斯的基金公司 (Soros Fund Management) 在第二季增持 Facebook、蘋果、Twitter、Pandora 和 Salesforce，減持了 Alphabet(谷歌母公司)、亞馬遜、Netflix、花旗和富國銀行的持股數量。

此外，他還大舉增持了 BlackRock 這家世界最大的資產管理公司，持股數量增加近 60%，達到 12983 股。與此同時，加緊了對能源企業的投資布局，增持了戴文能源公司、金德爾. 摩根公司，減持 VanEck Vectors Oil Services ETF、加拿大自然資源有限公司、威廉姆斯公司。

當然，另一個值得關注的是，橋水公司的 Ray Dalio 在第二季大幅買進了 84629 股阿里巴巴的股票，總值 1570 萬美元。其表示，貿易爭端仍舊是個無法忽視的擔憂因素，但阿里巴巴作為中國電商的絕對龍頭老大可以相對獨身於貿易摩擦，不失為一個良好的投資機會。

板塊輪流轉動 風格千變萬化

反觀第第二季，儘管人們沒有放棄對貿易戰擴大化的擔憂，但對沖基金經理們都對賭美國經濟將繼續擴張。不過在具體的持倉變化中，已經可以看出他們的風格偏向已經發生巨大轉變。

路透社同時也注意到，一些大型對沖基金一致減持了 FAANG 的股票。

Third Point 賣掉了其在 Alphabet 的所有股份, 並削減了 100 萬股 Facebook 的股票致使其在該公司的股份減少了 25％。而 Omega Advisors 也賣掉了 Netflix 的所有部位。橋水在第二季持有 Facebook 股票 4.8234 萬股，季末市值約 937.3 萬美元，較第一季末持股 20.4996 萬股劇減逾 76%。另一個橋水大幅減持的個股是影音遊戲零售巨頭 GameStop，第二季持倉減少 120 多萬股至 193.4374 萬股，較第一季末持股減少約 38%。

不難看出，不少大型對沖基金都在有側重地削減科技股的權重，甚至有些科技股在被大舉拋售，這直接導致此前 Facebook 的一度崩盤。而銀行股同樣無法倖免，

索羅斯基金管理公司就在大批削減銀行股的持倉比例，包括美國銀行，摩根大通和花旗集團。而前文提到的巴菲特，在第二季減持富國銀行 450 萬股，減持股份數量為第一季減持規模 172 萬股的 2.6 倍。

下半年，對沖基金對消費板塊可謂積極積極布局。可選消費品是標普 500 中第四大板塊，市值不及科技板塊的一半，但對沖基金可選消費品累計多頭持倉以及累計空頭持倉僅次於科技板塊。

下半年的風口在哪

上半年科技股推高美股整體股價，股票庫藏股是很重要的一部分原因。但隨著這波浪潮退去，科技股的輝煌或難持續，在美國經濟基本面被普遍看好的宏觀大背景下，大消費或將成為下一個被推高的風口。

鑒於此，綠光資本已在中低收入零售商板塊增加了新部位，包括 Dollar Tree Inc.（DLTR）、Dollar General Corp.（DG）、Gap Inc.（GPS）和 TJX Companies Inc.（TJX）。

進取型對沖基金 Jana Partners 公司增加了跟蹤標準普爾 500 指數和羅素 2000 指數的交易型開放式指數基金（ETF）的部位，並在食品配送公司 GrubHub Inc. 上建立了新持倉。

第二季對沖基金持倉數據大起底

以下是截至 6 月 30 日最新 13F 申請中倉位情況主要變動摘要。

ADAGE CAPITAL

建倉: NVT, PEG, VST, MAS, D, F, OGE, FCX, TRU, BV

平倉: NKTR, RTN, CQH, VVC, ETR, AGR, NDSN, PX, AEP, WCN

增持: SHPG, AET, MRK, AMZN, LMT, WFC, SRPT, HON, MMM

減持: CC, DE, WRK, EMR, ITW, CI, PNC, BAC, DLTR, FTV

ANCORA ADVISORS

建倉: AVGO, MIK, CLBK, HSIC, TRNC

平倉: PRF, AFSI, ALLE, SKYW, RCII

增持: LBRDK, PAH, MATW, HILI, GHL

減持: GLIBA, ARCH, HDV, GLW, IWM

APPALOOSA MANAGEMENT

建倉: KEY, SYMC, CFG, VST, EDU, NXPI

平倉: QQQ, AMAT, SMH, ALL, NVDA, HCA, BTU, URI

增持: MU, WDC, LNG, WFC, PAH, PCG, KNX, KMT, SUM

減持: BABA, NRG, BAC, MGM, ALLY, AGN, XPO, GOOG, AMLP

BALYASNY ASSET MANAGEMENT

建倉: T, BBY, WMT, ERJ, LNC

平倉: BURL, AIG, VIPS, URI, HTZ

增持: WFC, STI, DLTR, EVRG, DWDP

減持: DIS, AA, NTRS, V, DRI

BAUPOST GROUP

建倉: TRCO, SBGI, TBIO, SHPG

平倉: PBF, IMOS, FWP, OREXQ

增持: FOXA, FOX, PCG, ABC, AGN, TMQ, VSAT, MCK

減持: LN

BERKSHIRE HATHAWAY

平倉: VRSK

增持: AAPL, USB, TEVA, BK, DAL, GM, GS, LUV, AXTA

減持: AAL, PSX, CHTR, UAL, WFC

BLUE HARBOUR GROUP

建倉: GWR

平倉: FTNT, JACK, RDC, MDRX

增持: WCC, IWM, FCE/A, AXTA, SPY, OTEX, COMM

減持: XLNX, MD, ON, ISBC

BRIDGEWATER ASSOCIATES

建倉: CMI, AMAT, BABA, BMY, WMT, JNJ, LMT, AKAM, PHM, INTC

平倉: PG, GE, DVA, RIG, PEP, CPB, AMGN, FCX, DRI, MAS

增持: TD, RY, IEMG, TOL, CVX, MCD, SU, TEL, BNS, CAT

減持: VWO, EEM, SPY, NFX, FB, SWN, CLF, BBBY, ABC, BIIB

CITADEL ADVISORS

建倉: KDP, EQH, EVRG, BNS, BJ SBUX

平倉: AMD, USG, BABA

增持: C, AMAT, AMZN, V, KEY, DVN, MU

減持: AVGO, ADI, LRCX, UTX, CSCO, ABT

CLINTON GROUP INC

建倉: EL, CAT, LMT, MCK, VZ, CCE, FITB, LOPE, AGNC, ABX

平倉: MON, DRI, MA, LLY, JNPR, BCO, PEP, TWTR, HDS, CDNS

增持: PGR, HRB, COLM, WLK, DNB, ITW, CMD, ROK, MO, SNPS

減持: FB, D, GOOGL, ABBV, AVY, REG, WCG, AMGN, EA, HSY

COATUE MANAGEMENT

建倉: SPOT, INTC, NOW, AAXN, HTZ, HUYA

平倉: SNAP, RHT, WDC, CGNX, LRCX

增持: FB, MSFT, ADBE, ATVI, PYPL, TAL

減持: MU, AAPL, AVGO, BABA, FWONK

CORVEX MANAGEMENT

建倉: MGM, VNO, MDB, MHK, CHTR, LCA, FOXA, CTL

平倉: BABA, EVHC, KDP, IQ

增持: TMUS, NXPI, JBLU, BAC, MSFT

減持: EGN, CRM, GOOGL, MDCO, FG, NOW, ICE, FB

DUQUESNE FAMILY OFFICE

建倉: FB, GILD, OIH, MPC, SPLK, ADSK, DVN, ATVI, XLE, HD

平倉: INTC, NKTR, MU, JD, QCOM, YNDX, VIPS, STL

增持: MSFT, BABA, WDAY, CTRP, PAGS

減持: GOOGL, STMP, AMZN

ELLIOTT MANAGEMENT

建倉: DVN, VMW, FOX, SRE

平倉: EGN, TER, NOMD, VICI

增持: HES, DISH, EQT, MFGP, QQQ, ATHN, WIN, NXPI

減持: CDK, ISBC, WIT, IMPV

EMINENCE CAPITAL

建倉: BERY, SYMC, QSR, HLT, HAIN, MHK, BECN, CPLG, CTRP, EQIX

平倉: PZZA, NEWR, JACK

增持: ELLI, TTWO, VMC, LEN, CF, EFX, EA, GOOG

減持: WEN, ICE, MSFT, CBRE, ADSK, PYPL, IQV, FB, CYBR

ENGAGED CAPITAL

建倉: UEIC, CASY, GRPN

平倉: FNSR, MX, IWM

增持: APOG, STKL, BHE, BW, NCR, PETX

減持: CCRN

FAIRHOLME CAPITAL

建倉: C

平倉: SRG

增持: T, VSTO, OAK

減持: JOE, SHLD, VST

GLENVIEW CAPITAL

建倉: NVT, MSFT, FBHS, HOLX

平倉: TMUS, CAH, RLGY, CMCSA, V, HUM, FB

增持: ESRX, FDC, CHTR, AET, ENDP, AGN, ARMK, MTOR, MCK, CNDT

減持: HCA, LH, ANTM, CAR, IQV, UHS, NWL, CVS, WBA, APTV

GOLDEN GATE CAPITAL

建倉: GWR

平倉: KLXI

增持: ARCC, HXL, ADS, WCC, ALB

減持: NGVT, TNET

GREENLIGHT CAPITAL

建倉: GPS, DG, TJX, AZO, DLTR, BBY

平倉: CEIX, DDS, TPR, BLMN, FIVE, ANF, PYPL, URBN, SFM, ODP

增持: IAC, BHF

減持: MU, AER, AAPL, MYL, VOYA, PRGO, CNDT, ADNT, CNX, DSW

HIGHFIELDS CAPITAL MANAGEMENT

建倉: NXPI, CVS, FB, LEN, PBR/A, SNE, ESRX, ACWI, MHK

平倉: EXPE, HDS, DLTR, IVZ, ENB, HAL, X, PE, MDLZ, TGT

增持: CHTR, AET, GOOGL, DIS, GOOG, EQT, RJF, MIK

減持: HCA, FOXA, FDX, CMCSA, PXD, HLT, VER, H, VOD, CCE

ICAHN ASSOCIATES

建倉: EGN, VMW, AFSI, CI

增持: IEP, NWL

減持: HLF, LNG

JANA PARTNERS

建倉: FB, BABA, MSFT, WFC, DXC, GOOGL, RPM, GRUB, ATUS

平倉: BLMN, NOC, KDP, WRK, CI, DISCK, IQ, ILG, ILPT, DBX

增持: PF, SPY, EA, CAG, A, AAPL

減持: TIF, LRCX, HDS, ADSK, BSX, GM, ZBH, FDC, JACK, ANTM

LAKEWOOD CAPITAL

建倉: ESRX, ASND, FB

平倉: CJ, ABG,

增持: C, BIDY, WRK, CMCSA

減持: CIT, ADNT, RLGY

LAND & BUILDINGS INVESTMENT MANAGEMENT

New buy: DHI

平倉: RLJ, MAR, RESI, VTI, HST

增持: CLI, BKD, LEN, INVH, PLD

減持: LSI, MAC, QTS

LONE PINE CAPITAL

建倉: CP, NVDA, MHK

平倉: AVGO, TSM, BLK, TMUS, EXAS

增持: WYNN, TDG, MSFT, BABA, NOW, MELI, GOOG, IQV, BKNG, PAGS

減持: FB, PYPL, STZ, ADBE, AMZN, FLT, EA, TRU, CSX, UNH

MARCATO CAPITAL

建倉: IMAX, CPLG

增持: TEX, THRM

減持: IAC, ITRI, DXC, BLDR, AIR, TPHS, VRTS

MAVERICK CAPITAL

建倉: DIS, AAOI, GPK, SPOT, ALNY, PRSP, COMM, CASY, GPS, TGT

平倉: TAP, SNAP, MGM, PM, LVS, CAR, WING, DPZ, ETSY, EAT

增持: DLTR, MA, CNC, TMUS, MHK, CIEN, BUD, MSFT, KORS, SCHW

減持: V, UHS, EVHC, DWDP, AMRX, ADBE, WTW, VFC, TIF, TPR

MARSHALL WACE

建倉: TMUS, AXGN, TSM, BRX, IDXX, GPS, CMG, ACGL, JEC, MTN

平倉: SCI, NTRS, CME, NKE, MU, SRCL, JPM, IBN, FLT, AXP

增持: TFX, ATVI, BBY, DGX, SPGI, MCD, BURL, ROST, ZTS, VRTX

減持: BABA, BAC, DISCK, AVGO, UNH, SAGE, GS, AJG, GILD

MOORE CAPITAL

建倉: NXPI, GOOGL, WFC, MA, SPOT, TGT, FDC, AMP, KMX

平倉: MS, AAPL, GS, LMT, NOC, RTN, GD, COF, BPOP, PLNT

增持: GCP, FB, EQT, PX, FBP, MOMO, NVDA, CME, GM, TMUS

減持: BABA, BAC, MSFT, AVGO, CCI, ISBC, V, TWTR, EA, VOYA

OMEGA ADVISORS

建倉: NRG, IQV, LEN, MPC, CVS, KKR, MGY, WRD, CDAY, IMMU

平倉: BMY, WFC, NAVI, NFLX, NYCB, GWPH, GLPI, D, BKI, NINE

增持: SBGI, ASH, HUM, TRN, C, FTSI, MU, TMO, PE, FRAC

減持: SHPG, ANDV, MXL, PVH, DXC, DISH, AER, VVV, PFSI, ALLY

PAULSON & CO

建倉: MITL, AKRX, CMCSA, ATUS, FOXA, LHO

平倉: MDR

增持: DISCK, NXPI, FOX, AET, XL, TMUS

減持: GOLD, IAG, COL, AEM, GG, SHPG

PERSHING SQUARE

建倉: LOW

增持: UTX, MDLZ

減持: ADP, QSR

POINT72 ASSET MANAGEMENT

建倉: MPC, FOXA, TEVA, SGEN, WMGI, PNC, SGMS, AZO, LOXO, HUM

平倉: ANDV, NFLX, HON, LOW, MCD, AIG, NVDA, BYD, ETN, CAH

增持: GOOGL, HLT, BMY, PE, BIDU, SYK, DVN, CMCSA, DXC

減持: WYNN, AVGO, STZ, OXY, ATVI, FB, BKNG, DWDP, BABA, LRCX

POINTSTATE CAPITAL

建倉: MPC, FB, CVX, TEVA, PXD, NXPI, STM, USFD, NOW, APC

平倉: BAC, CFG, AVGO, DE, RF, FCAU, MYL, GS, NOC, GILD

增持: TRGP, AET, FE, NFLX, SHPG, MSFT, BABA, ADBE, VRTX, JD

減持: CRM, LRCX, LNG, LOW, DWDP, LOMA, BMA, LLL, LYB, X

RENAISSANCE TECHNOLOGIES

建倉: AAPL, FB, MSFT, MS, AXP, ITW, CME, WY, FL, AMG

平倉: BKNG, VZ, MON, PG, WFC, SLB, TWX, KO, CVS, BDX

增持: VMW, ABMD, JNJ, WMT, VRTX, HLF, ABEV, WWE, GS, CTXS

減持: HD, AMZN, BMY, LLY, PEP, UNH, NXPI, PM, CL, GILD

SANDELL ASSET MANAGEMENT

建倉: KLXI, PAY, ANDV, GPT, EVHC, ILG, EDR, PF, COTV

平倉: STB, BABA, AKRX, BKS

增持: COL, NXPI, AVA, ORBK, XL, FB, AMZN, AAPL, MSFT, GOOG

減持: OCLR, MGI, KS

SENATOR INVESTMENT

建倉: MRK, FOXA, HD, BKI, LNG

平倉: AVGO, ARNC, LOW, BUD, CMCSA

增持: CZR, ICE, APTV, FDC, BA

減持: DWDP, DHI, JAZZ, FG, XPO

SOROBAN CAPITAL

建倉: GOOGL, UTX, GRA, MHK

平倉: BUD, CMCSA, LBRDK, FB, CHTR

增持: SAP, NSC, AXTA

Cuts stake in NXPI, UNP, MGM, AVGO, FWONK, GOOG

SOROS FUND MANAGEMENT

建倉: SPOT, P, COUP, FB, DVN, EXR, HUBS, HLT

平倉: KW, LRCX, AMLP, ZAYO, BAX, TMO, LH, TGT, CI, KRE

增持: NXPI, XL, I, LPLA, NOW, CRM, TTWO, LULU, CVE, ETFC

STARBOARD VALUE

建倉: WEB, RPM, SCOR

平倉: EVHC, BCO

增持: BMS, IWN, PRGO

減持: NWL, MAC, CARS, BAX, DEPO

TEMASEK HOLDINGS

建倉: ASLN

平倉: KRE, JPM, BAC, WFC, MS, GS, SENS, RDUS

增持: CTL, HDB, PYPL, V, GPN, MA, PTLA, DWDP, WP, AVGO

減持: VIRT, AMRS, NETS, AMZN, BABA

TIGER GLOBAL

建倉: UXIN, COUP, ADBE, GDS, HUYA, PVTL, DOCU, NEW, CDAY

平倉: EHIC, SINA, ARCC, UAL

增持: TWTR, FB, NOW, MELI, RUN, BABA, SE, APO, CRM, ADSK

減持: RDFN, JD, TDG, MSFT

THIRD POINT

建倉: NXPI, PYPL, V, CPB, DE, FPAC, EGN, PVH, CWH

平倉: GOOGL, ICE, MHK, PAGS, ANTM, GGAL, GRBK, PAM, BKI, SUPV

增持: MSFT, ADBE, EA, MPC, UTX, DWDP, CRM, SHY, DOV

減持: BLK, WP, STZ, FB, LEN, WYNN, SPGI, SHW, VMC

TRIAN

建倉: NVT

增持: BK, GE, MDLZ

減持: PNR, WEN, SYY

TUDOR INVESTMENT

建倉: AVHI, HD, CHFN, SHPG, VZ, FFKT, LHO, FBNK, NKE, ANDV

平倉: SPB, SBUX, DLTR, DECK, DXC, MSI, PEP, AIG, SPGI, IR

增持: PF, FOXA, TGT, TJX, BIDU, COL, AAPL, AET, JPM, CMCSA

減持: SPY, NXPI, AMZN, C, WBA, MU, PAGS, BKNG, PDCO

VALUEACT

建倉: UFI, LIND, STRA, AES, EVA

增持: C, SLM, ADS, BHC, STX, AFI, MS

減持: FOX

VIKING GLOBAL

建倉: GE, DWDP, MIDD, TMUS, ILMN, HBI, OLN, PTEN, CNC

平倉: WFC, ADS, TDG, WDC, VOYA, XEC, CVS, MOMO, NTES, CLR

增持: UTX, DIS, TMO, PE, AMZN, HIG, BMRN, MSFT, LNC, ANTM

減持: XRAY, GOOGL, TD, FB, CP, NFLX, EFX, V, BUD, ADSK

YORK CAPITAL