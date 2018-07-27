券商承作新台幣即期外匯業務 元富證搶頭香

央行於去年 3 月初公布開放券商辦理「台幣即期外匯交易」外匯相關辦法，經過一段時間的努力，元富證 (2856) 拔得頭籌，成為首家獲准辦理台幣即期外匯業務券商，預計今年底前正式開辦該項業務，讓複委託業務有更完整一條龍的服務。自 2013 年證券商發展複委託業務以來，短短五年間，市場成交量由 1 兆元成長至 2 兆元，成長一倍之多，顯見國人對海外證券理財需求殷切，從中央銀行公布的金融統計月報數據，近年來國人赴海外投資股票、債券等有價證券每年持續成長，至去年已達 783 億美元，證券商不應缺席這股全球化的趨勢浪潮。



元富證券總經理李明輝表示，公司近年來皆著朝國際化、特色化目標邁進與轉型，盼創造與國內證券同業不一樣的發展藍圖，承銷業務鎖定生技業，即為落實特色化；至於國際化，與日本岡三證券建立長期合作關係，定期赴日本舉行「台灣企業日」，如今在爭取「台幣即期外匯交易」又有初步成果。



李明輝透露，此次為「台幣即期外匯交易」承作，除了向銀行端招募外匯業務人才，從前台交易制度、中台風控、後台結算到會計帳務，皆進行了全面性的更新，相關主管機關協助下，方能取得該項業務核准，成為業界第一家能辦理此項業務的證券商。



以往過去投資人透過複委託，投資海外有價證券，需由證券商代為換匯，或投資人自行換成外幣與證券商交割，如今「台幣即期外匯交易」開放，投資人可直接與證券商從事外幣有價證券買賣，同時與證券商辦理結匯業務，增進國內投資人海外投資效率，節省投資人作業成本。

