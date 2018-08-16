港股午盤跌0.61% 一度失守27000點關口 權重藍籌股集體走低

恒生指數今 (16) 日低開 1.66%，報 26871 點，失守 27000 點關口，為去年 8 月來首次，不過此後隨著騰訊跌幅收窄，截至午盤，恒指跌 0.61%，報 27155.66 點；國企指數跌 0.55%，報 10476.85 點。騰訊控股 (0700-HK) 跌幅收窄至 2.92%，報 326.2 港元。

科技股走勢不一。其中，富智康 (2038-HK) 漲 5.05%，聯想集團 (0992-HK) 漲 2.7%，金山軟件 (3888-HK) 漲 2.29%；金蝶國際 (0268-HK) 跌 7.19%，美圖 (1357-HK) 跌 4.82%，閱文集團 (0772-HK) 跌 3.23%。

權重藍籌股集體走低，其中，騰訊跌 2.92%，領跌藍籌；滙控 (0005-HK) 跌 1.16%，友邦 (1299-HK) 跌 1.27%，工商銀行 (1398-HK) 跌 0.89%。

騰訊控股跌幅收窄至 2.92%，報港幣 326.2 港元。騰訊昨發佈 2018 年半年業績報表，騰訊第二季營收人民幣 736.8 億元，年增 30%，淨利潤人民幣 179 億元，年減 2%，季減 23%，各項資料均低於市場預期。當日，其大股東 Naspers 大跌 10%，創 2008 年以來最大單日跌幅。

新浪財經引述耀才證券行政總裁許繹彬指出，騰訊季績大致符預期，惟相信股價仍會「多殺多」式下跌，回落至港幣 300 元方見支撐，僅適合短炒。

中信證券發表研報。指綜合考慮騰訊遊戲業務的不達預期和不確定性，下調盈利預測，下調目標價至港幣 408 元，維持「買入」評級。中信證券 7 月底發表的研報給予騰訊控股港幣 508 元目標價。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 11.85 億元，港股通 (滬) 淨流出為人民幣 12.22 億元；深股通淨流入人民幣 6.31 億元，港股通 (深) 淨流出為人民幣 5.26 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國聯通，淨流入人民幣 1.77 億元，其次為中國平安、新華保險、上海機場、生益科技。資金流出最多的是中國軟體，淨流出人民幣 1.46 億元。

深股通中資金流入最多的是中興通訊，淨流入人民幣 2.3 億元，其次為光環新網、海康威視、萬科 A、延華智能。資金流出最多的是當代東方，淨流出人民幣 1.51 億元。