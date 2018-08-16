中鋁上半年營收下跌逾1成 股民不埋單 開盤跌逾5%

中國鋁業 (2600-HK) 上半年淨利潤雖然成長 15%，但營收卻年減超過 1 成，投資人不埋單，今 (16) 日股價開低跌 5.59%，截至發稿，跌幅收窄至 3.289%，報港幣 2.94 元。

圖：新浪財經

中鋁發佈 2018 年中期業績，該集團於期內營業額收入為人民幣 820.56 億元，年減 10.24%。毛利為人民幣 62.47 億元，年增 0.67%。淨利潤為人民幣 13.61 億元，年增長 10.58%。歸屬公司所有者利潤為人民幣 8.48 億元，年增長 15%。每股基本收益為人民幣 0.0476 元，不派息。

公告顯示，期內收入減少主要由於貿易銷售收入減少。貿易板塊的營業收入為人民幣 636.48 億元，較去年同期減 16.86%。

於 2018 年 6 月 30 日，該集團流動資產為人民幣 700.38 億元，較年初增加人民幣 16.89 億元。該集團流動負債為人民幣 818.96 億元，較年初減少人民幣 80.81 億元。主要由於是一年內到期的非流動負債償還所致。該集團存貨淨額為人民幣 227.99 億元，較年初增加人民幣 24.52 億元。

另外，於 2018 年 6 月 30 日，該集團的非流動資產為人民幣 1346.53 億元，較年初增加人民幣 28.56 億元。主要原因是固定資產及在建工程增加所致。該集團的資產負債率為 66.72%，較 2017 年末的 67.27%，下降了 0.55 個百分點。

2018 年上半年，公司主要產品產量均有不同幅度的提高，其中精細氧化鋁產量增長較多。同時，公司繼續狠抓成本控制，氧化鋁、電解鋁完全成本雙雙實現環比下降，部分企業產品成本達到行業先進水準。