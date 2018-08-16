騰訊屋漏又逢雨 外圍股價全跌 今開盤剉咧等

投資人關注的「股王」騰訊 (0700-HK) 上半年業績終於在昨 (15) 日港股收盤後公諸於世，上半年淨利人民幣 411.6 億元，年增 26%。第二季淨利人民幣 178.7 億元，年跌 2%，季跌 23%，遜市場預期。

消息一出，恒指期貨短線跳水，跌破 27000 點，跌逾 1%；騰訊 ADR 低位折合港幣 312.43 港元，較香港收盤低 7.01%；歐洲上市的預託證券急挫約 10%，低見 34.81 歐元，折合港幣約 309.3 元，較香港收盤價 336 元顯著低 7.9%。

外電指出，騰訊第 2 季營收、淨利與每股純益，皆不如分析師預期的人民幣 773 億元、196 億元、1.98 元；其中，騰訊第 2 季淨利年減 2%，更是近 13 年來首度呈現衰退。

業績不佳，加上外圍股價走跌，騰訊今 (16) 日開盤表現勢將面臨考驗。《彭博社》數據顯示，騰訊昨發布財報後，股價將會有 5.1% 的上下波動，這是自 2015 年 8 月以來最大的財報日後市反應，當時騰訊股價暴漲了 6.8%。

雪上加霜的是，彭博社引述知情人士透露，大陸監管機構已經凍結網絡遊戲版號和備案的審批，原因是監管機構擔心部分網遊存在暴力與賭博等負面元素。此舉令線上遊戲、手遊和單機遊戲的推出受到影響，亦引發整個行業震盪。

分析普遍預料，騰訊作為大陸遊戲和社交媒體的龍頭，將會因此受到巨大影響。此外，早前騰訊被迫下架《怪物獵人：世界》，該遊戲上架不足一星期，此舉亦削弱其收入來源。

據彭博社統計，目前騰訊市值已較 1 月份高點蒸發逾 1500 億美元，有關凍結網遊審批的報導發表後，騰訊股價昨更一度下挫 3.9% 至港幣 335 元，創近一年新低。

至於港股今 (16) 日表現，在美國上市的中國概念股報東時間週三股價集體插水，普遍進入技術性態市，其中半新股拼多多一度跌破上市價，聚美優品創下上市紀錄新低。阿里巴巴則下挫 2.98%，百度也回吐 2.00%。

京東、愛奇藝、新浪、微博、B 站、虎牙、歡聚時代、58 同城、陌陌、搜狐、搜狗在內的多隻股份，都集體深陷技術性熊市。阿里巴巴、百度和網易技術上也進入熊市。

恒指昨收 27323 點，跌 429 點或 - 1.55%；騰訊 ADR 下跌和美股中概股走熊，或將進一步拖累今日港股走勢。