震撼電影業！傳亞馬遜將收購美連鎖戲院Landmark Theatres

最新市場傳出，亞馬遜 (AMZN-US) 正準備收購洛杉磯連鎖電影院 Landmark Theatres，此舉將使電子商務巨頭亞馬遜開始進軍實體電影業。

市場消息指出，亞馬續正與其他企業競爭，以獲得電影院的收購權。據知情人士透露，Landmark Theatres 的所有者仍在與投資銀行 Stephens Inc. 合作進行討論。尚未做出最終決定，談判仍可能破裂。

憑藉 Landmark Theatres，亞馬遜將能藉此連結其他形式的媒體，包括電影、電視工作室和音樂服務，甚至擴張至獨立和外國電影的業務。Landmark Theatres 成立於 1974 年，該公司擁有超過 50 家影院，遍及紐約、費城、芝加哥、洛杉磯和舊金山，共有 250 個播放廳。

亞馬遜拒絕發表評論。

儘管 Landmark Theatres 的收購價不高，仍標誌著亞馬遜持續對實體世界的進軍。

市場分析，亞馬遜每年花費數十億美元在電影和電視節目相關業務，此次收購也有助於吸引消費者加入 Prime 訂閱計劃，並繼續留住現有會員。

亞馬遜一開始作為圖書銷售商而創立，為作家提供除了大型出版商之外的選擇，消除了讀者和創作家之間的屏障。該公司於 2015 年在西雅圖開設了第一家實體書店，目前在全球已經開設了近 20 家。

美國政府先前禁止電影製片廠進入電影產業。但美國政府本月早些時候曾表示，正在考慮終止這個已存在 70 年歷史的法案，該法案禁止了電影製片和院線的垂直整合。此外，該法案也影響了許多小規模電影的發行。