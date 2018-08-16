小飛俠投資BodyArmor回報逾30倍 從600萬變2億美元

2014 年，小飛俠柯比布萊恩 (Kobe Bryant) 大概也只是想投資一個和運動相關的事業，花了 600 萬美元買下運動飲料 BodyArmor 10% 的股份。現在他應該會很開心當年這個決定是正確的。

可口可樂 (KO-US) 週二 (14 日) 宣布收購該飲料的少數股權，成為第二大股東。據《ESPN》的報導，在可口可樂的收購案完成後，柯比最初的 600 萬美元投資現在價值已經達到 2 億美元。別懷疑，就是這個數字。

這款飲料由 Mike Repole 共同創立，他也是 smartwater 和維生素水的共同創始人，以「天然」和「健康」為訴求銷售，這使其成為百事可樂 (PEP-US) 旗下、市占率高達 75% 的佳得樂 (Gatorade) 的競爭對手。

根據《ESPN》的報導，柯比在其職業生涯中賺進 3.23 億美元。在他 2014 年投資 BodyArmor 的同一天，他創立了以他為名的 Kobe Inc.。但他不是唯一跨足商業的的運動員。

BodyArmor 的官網上，哈登也是代言人之一 （圖: BodyArmor 官網）

詹姆斯哈登 (James Harden)、Mike Trout、Skylar Diggins-Smith 和 Dustin Johnson 在柯比公司網站上和其他都被列為代言人。《ESPN》報導，「多達十幾名超級明星運動員也可能在 BodyArmor 中投資超過 100 萬美元。」

這只是柯比在退休後的另一個成功事跡。柯比還創建製片公司 Granity Studios，製作的「致親愛的籃球 (Dear Basketball)」影片贏得 2018 年奧斯卡最佳動畫短片。

現在再加上這個，暴增 30 多倍的投資，柯比真的是人生勝利組。