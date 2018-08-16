〈大立光犀利填息〉籌碼沈澱+股價修正 分析師：法人逢低回補可能性高

股王大立光 (3008-TW) 今 (16) 日除息交易，每股配發 72.5 元現金股利，並在開盤 10 分鐘內完成填息，市場解讀主要癥結點在 8 月以來股價修正幅度已達 12.64%，且籌碼面已有效沈澱，今日才得以上演精彩填息秀，盤中漲幅也逾 5%，分析師則認為，不排除有法人今日逢低回補股票。

據統計，今年以來外資賣超大立光張數達 2695 張，其中 8 月賣超 1324 張，占今年以來賣超張數的一半，大立光股價也自 8 月 1 日 5330 元開始向下修正，跌幅 12.64% ，跌到昨日收盤的 4455 元。

證券分析師黃漢成指出指出，大立光股價已反映蘋果新機拉貨利多，股價自 4 月低檔 3000 元開始上漲到 5530 元波段高點，8 月以來棄息賣壓達一段落後，今天盤中完成填息，但接下來恐將面對進一步市場的解套及獲利了結賣壓。

分析師張陳浩則指出，大立光棄息賣壓已告一段落，以今日填息犀利走勢來看，不排除有法人逢低回補大立光股票，同時，以大立光息值 72.5 元來換算，大立光股價若上漲到 5260 元，即已突破前波高點。

根據大立光去年 8 月 17 日除息 63.5 元經驗來看，去年除息前一日股價 5565 元，除息當日收在 5640 元，等於除息當日即填息 39 元，填息幅度達 61%，除息後 5 個交易日，大立光就在盤中出現歷史新天價 的 6075 元。

以大立光歷年股價走勢來觀察，張陳浩及黃漢成都指出，大立光股價可望隨蘋果 iPhone 新機發表逐步走高，發表時則是股價巔峰，顯然目前並非大立光股價高點，但震盪走勢難以避免，只待大立光以業績基本面激勵股價走高。

大立光 7 月營收達 53.29 億元，創 8 個月以來新高，月增 18.22%，年增 19.57%，累計 1-7 月營收 265.03 億元，年減 0.28%，黃漢成看好，大立光在新廠產能開出及蘋果新機鏡頭拉貨效應帶動下，8 月營收將改寫去年 11 月創下的 56.16 億元歷史新高紀錄。