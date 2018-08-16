〈達邦蛋白拚上櫃〉利用小分子肽胜取代抗生素 力拚成為食安概念股

興櫃農業科技股達邦蛋白 (6578-TW) 上半年稅後純益 0.12 億元，年增 40.62%，每股純益 0.47 元，達邦蛋白將蛋白質水解成小分子胜肽，取代動物抗生素使用量，並幫助造肉，預計 8/29 至 8/31 舉行上櫃前競拍，9/18 上櫃掛牌，力拚成為食安概念股。

達邦蛋白董事長劉郁芬指出，8 成抗生素都使用在動物飼養，旗下水解蛋白技術，能將黃豆的蛋白質分解成小分子胜肽，消化率 95%，可降低抗生素的使用，期待未來完全取代抗生素，並幫助動物造肉。目前 9 成產品外銷亞洲國家，包括日本、韓國、菲律賓、泰國、越南、馬來西亞及印尼。

達邦主要產品為高新乳酸菌及其水解黃豆胜肽開發應用，幫助動物提升免疫力，避免施打抗生素，亞洲目前僅韓國廠商及達邦蛋白通過歐盟最高標準 HACCP、ISO22000 認證，達邦蛋白在越南成為第一大廠，力拚食安，迎接無抗養殖商機。

達邦蛋白表示，亞洲水產養殖占世界產量 92%，中國大陸高達 64%，而中國大陸推動無抗養殖，黃豆胜肽蛋白預計產量將由 2014 年的 67.7 萬噸，成長至 2020 年的 116 萬噸，年複合成長率 5.3%。

達邦蛋白第 2 季營收為 1.57 億元，季增 2.92%、年增 7.06%，毛利率 17.05%，季減 1.35 個百分點、年減 3.16 個百分點，營益率 2.8%，季減 3.57 個百分點、年減 2.8 個百分點，稅後純益 0.07 億元，季增 36.82%、年增 65.02%，每股純益 0.27 元。

累計達邦蛋白上半年營收為 3.1 億元，年增 18.23%，毛利率 17.71%，年減 3.19 個百分點，營益率 4.56%，年減 1.24 個百分點。