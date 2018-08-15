大立光填息與否分析師看法不同調 除息前股價走弱摜破年線

大立光 (3008-TW) 將於明 (16) 日除息交易，每股將配 72.5 元現金股利，但近日外資不斷減碼，投資人持股信心薄弱，今 (15) 日盤中股價大跌近 5% 跌破 4500 元整數關卡，不過證券分析師對參與除息與否看法各異，張陳浩建議投資人可在目前價位參加除息，但分析師黃漢成則指出，大立光股價已反映蘋果新機拉貨利多，建議投資人觀望。

張陳浩指出，目前距離蘋果發表新款 iPhone 時程接近，預料大立光在目前的股價位階除息後，有很高的機率填息。

以大立光去年 8 月 17 日除息 63.5 元經驗來看，去年除息前一日股價 5565 元，除息當日收在 5640 元，等於除息當日即填息達 39 元，填息幅度達 61%，而除息後 5 個交易日，大立光就出現歷史新天價 6075 元。

黃漢成則認為，排除掉個人因所得稅稅率不同考量，目前大立光股價由 3000 元水準反彈，已反映今年蘋果新機鏡頭拉貨利多，就目前台股走勢來看，恐不利股價填息；同時，以目前台股重要指標股來看，今年大立光填權、填息力恐偏弱，建議現階段投資人對大立光股價觀望。

大立光目前台中精密機械園區二廠持續進駐人員及設備，第 2 季良率已改善，稅後純益 55.01 億元，每股純益為 41.01 元，上半年每股純益為 70.97 元。