〈大立光犀利填息〉10分鐘完封 分析師：短期恐難越5330元高點

股王大立光 (3008-TW) 今 (16) 日除息，每股配發 72.5 元現金股利，除息參考價為 4385 元，早盤以 4355 元開出後震盪向上，開盤 10 分鐘完成填息，最高一度達 4470 元，分析師則認為，近期大立光走勢將趨於震盪，恐難越過前波高點 5330 元。

證券分析師黃漢成指出指出，大立光股價已反映蘋果新機拉貨利多，股價也 4 月低檔區的 3000 元反映其業績表現而上漲到 5530 元的波段高點，在 8 月以來雖面臨棄息賣壓，不過除息首日盤中就完成填息，但接下來走勢恐面對市場的解套及獲利了結賣壓。

黃漢成指出，台股集中市場近期沒有主流股，且有大量資金套牢在被動元件，預估近期大立光走勢將偏震盪，待公司業績佳音挹注多頭信心，股價才可望有大幅度等突破。

大立光目前台中精密機械園區二廠持續進駐人員及設備，第 2 季良率已改善，稅後純益 55.01 億元，每股純益為 41.01 元，上半年每股純益為 70.97 元。

大立光 7 月營收達 53.29 億元，創 8 個月以來新高，月增 18.22%，年增 19.57%，累計 1-7 月營收 265.03 億元，年減 0.28%，證券分析師黃漢成看好，大立光在新廠產能開出及蘋果新機鏡頭拉貨效應帶動下，估 8 月營收將改寫去年 11 月創下的 56.16 億元歷史新高紀錄。