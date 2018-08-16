台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月16日

美國總統川普簽署國防授權法案（NDAA）成為法律，禁止政府機構及與美國官方合作的單位採用中興、華為等陸企技術與產品，此舉恐對聯亞、穩懋等台灣光通訊相關業者殺傷力最大，並牽動鴻海、大立光、聯發科、南亞科等大廠後市。

土耳其貨幣危機，帶動新興國家對美元的需求，加上歐元因金融業曝險而受到拖累，助長美元強勢格局，美元指數周三升至逾 1 年新高。反觀人民幣即期匯率創下逾 15 個月收盤新低。不過美股周三未續強，道瓊指數早盤下跌逾 290 點，亞歐主要股市也全倒。

半導體龍頭大廠台積電投資逾 6,000 億元的 3 奈米廠確定落腳南科台南園區，環保署環評專案小組昨（15）日審查南科管理局提出的環差案，台積電掛水電雙保證，承諾未來 20％使用綠電、每日使用再生水 7.3 萬噸，環評小組因此一次過關，這是近年來重大開發案中少見現象，估最快 2022 年底或 2023 年初量產。



經濟日報

美封殺華為、中興 恐衝擊台廠

漲價概念股 投信大砍殺

月薪漲 800 企業成本增 200 億

工商時報

美元暴衝 全球股匯雙殺

銀行壓力測試全面啟動

台積電３奈米廠 環差初審一次過關

聯合報

基本工資今攻防 賴揆：若雙漲不意外

蘋果二新品 將創 1 兆美元市值

中華電 ICT 業務 喊衝

蘋果日報

無人商店 前哨戰開打

虛幣市值 1 日暴跌近 6 千億

近 6 萬房貸戶 明年寬限期到期

中國時報

杜英宗提三願景 帶南山人壽登頂

美將再制裁北韓 劍指不法資金

大陸營收占 4 成 美食 KY 股價驚跌

自由時報

中國「城投債」首爆違約 恐連鎖反應

硬碰硬 土耳其提高對美關稅

台電用戶群制復活 估可減 200 萬度電