【野村投信】邊境市場債券 長線成長潛力驚人

近年來新興市場債券受到投資人青睞，不過，其實邊境市場債券更具長線成長爆發力，NN (L) 邊境市場債券團隊投資組合經理胡璋健 (Leo Hu) 表示，統計顯示，邊境市場債券指數自 2003 年以來漲幅逾 370%，大幅領先新興市場債券指數，表現十分亮眼(資料來源：JP Morgan，NN IP；日期：2003/01~2018/07)，隨著中國積極推動一帶一路以及 IMF 持續挹注資源，邊境市場國家經濟成長動能仍強，邊境市場債券值得納入投資組合並長期持有。

胡璋健指出，邊境市場債券具備許多投資優勢：首先，邊境市場經濟仍在初期成長階段，成長動能領先新興市場，更優於成熟市場；其次，邊境市場國家外債比重較低，財政負擔較輕；且相較於其他債券市場，邊境市場債券屬於較缺乏資本效率的市場，但專業投資團隊反而能從中找到潛在獲利機會；邊境市場債券亦擁有較短存續期以及較高殖利率優勢，且債券信用評等具有調升空間，有助於提升收益；而邊境市場債券指數涵蓋 35 個國家，將邊境市場債券納入投資組合後，可以擴大投資範圍，進一步分散風險。

由於具備多項投資，邊境市場債券的長期成長爆發力驚人，根據統計，自 2003 年初以來，邊境市場債券指數漲幅高達 370%，同期間強勢貨幣的新興市場債券指數上漲約 240%，而本地貨幣新興市場債券指數與新興企業債券指數則是上揚約 180%(資料來源：JP Morgan，NN IP；日期：2003/01~2018/07)；而以風險調整後報酬來說，邊境市場債券表現一樣出色，過去五年邊境市場債券指數風險後報酬是 1.45 倍，同期間拉丁美洲企業債券指數是 1.1 倍，新興市場高收益債券指數是 0.78 倍 (資料來源：JP Morgan，NN IP；日期：2013/01~2017/12)。

不過，胡璋健也指出，前進邊境市場國家也會面臨到一些挑戰，例如這些國家經濟仍在發展中，基礎較弱，政府與企業的治理也仍在強化中，因此仍有不確定性；但近年來 IMF 持續協助邊境市場國家強化財政以及管理債務能力，中國的一帶一路計劃亦可望對邊境市場國家帶來長期助益，總計約七成的邊境市場國家均涵蓋在 IMF 與一帶一路的計畫內，因此整體而言，投資邊境市場債的風險可控。此外，在邊境市場中尋找優質且具潛力的投資機會，可借重擁有豐富經驗的專業投資團隊，以 NN 投資夥伴為例，投資邊境市場債市的經驗已超過 14 年，目前研究的邊境市場國家超過 30 個，邊境債券的管理資產約為 16 億美元 (資料來源：NN 投資夥伴；日期：2017/12)，深入了解邊境市場的投資價值與風險，為投資人追求最佳的投資機會。

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