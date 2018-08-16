台積電3奈米廠環評初審過關 預計2020年動工 最快2022年底量產

環保署 15 日初審通過「台南科學園區二期基地開發暨原一期基地變更計畫環差案」；該案即為台積電 (2330)3 奈米的南科投資案初審過關，這也意味著，台積電 3 奈米建廠案，可望在今年 11 月以前獲得環評大會通過，台積電則計畫，2020 年動工，最快 2022 年底量產。該案主要是科技部因應台積 3 奈米廠投資計畫提出環境差異分析報告，因應台積 3 奈米設廠需要，南科台南基地，每日用水量、用電量與則溫室氣體排放量將增高；台積電則承諾，3 奈米廠新增用電量將隨著量產時程，逐年取得 20% 用電度數的再生能源，此舉每年最高可減少約 85.41 萬噸二氧化碳當量。



台積電 3 奈米案預計使用南科 28 公頃用地，並緊臨台積電 5 奈米廠，科技部預訂在 2020 年中交地給台積電蓋廠房。台積電 3 奈米廠總投資額尚未定案，初估將超過 6000 億元，並在 2020 年動工，預計在 2022 年底到 2023 年初可以進入量產，該廠區僱用員工可以達到 4000 人。