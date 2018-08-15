三大法人賣超68.43億 電子三雄外資買鴻海、台積電 續調節大立光

台股今 (15) 日受貿易大戰升溫陰影衝擊，蘋概三王齊跌，終場收 10716.75 點，下跌 107.48 點，統計三大法人賣超 68.43 億元，僅投信買超，外資及陸資賣超 30.78 億元，買超英業達居冠，值得注意的是台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 擠身買超前十大個股，不過，大立光 (3008-TW) 持續遭外資調節，外資已連續 5 天賣超。

台股今日三大法人賣超 68.43 億元，投信買超 2.22 億元，外資及陸資 (不含外資自營商) 賣超 30.78 億元，外資自營商買超 0.66 億元，自營商賣超 39.87 億元。

值得觀察的是，台積電股價雖然收黑，但外資連續 2 個交易日買超，另外，鴻海外資也由賣轉買，買超前十大個股中還有多檔金融股及傳產股統一 (1216-TW) 等股；不過聯電 (2303-TW)、群創 (3481-TW)、台泥 (1101-TW) 則是遭到賣超。

證券分析師張陳浩指出，大盤跌破各均線，現在要看的是投資人心態及籌碼面，由於技術面乖離，建議即使有反彈應先減碼，布局則以低位階的蘋概股、印刷電路板，傳產股的水泥股、鋼鐵股、二線塑化股等，金融則以沒有壽險的銀行股為主。

外資今日買超前十大個股依序元大台灣 50 反 1，買超 12915 張，其次英業達，買超 12279 張、元大金，買超 8856 張、欣興，買超 8154 張、中環，買超 4758 張、潤泰全，買超 4615 張、華夏，買超 3895 張、鴻海，買超 3698 張、統一，買超 3252 張、開發金，買超 2804 張、台積電，買超 2759 張。

外資賣超前十大個股依序為元大滬深 300 正 2，賣超 20879 張，聯電，賣超 16040 張、群創，賣超 15081 張、兆豐金，賣超 11346 張、新光金，賣超 9465 張、華航，賣超 8355 張、華邦電，賣超 7622 張、聯強，賣超 6446 張、華通，賣超 6192 張、彩晶，賣超 5920 張、台泥，賣超 5689 張。