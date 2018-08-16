雅茗-KY旗下「喝嘛」第11間門市插旗上海 目標一年內展200家

雅茗 - KY(2726) 旗下黑糖珍珠奶茶新品牌「喝嘛」第 11 家門市於 12 日在上海市長寧區正式開幕。雅茗 - KY 指出，目前「喝嘛」來自內部既有加盟商及連鎖加盟展會後的加盟詢問需求強勁，有望朝向未來一年內達到 200 家門市目標，打造另一重要營運成長引擎。雅茗 - KY 表示，「喝嘛」產品定價走平價風，抓緊 40 歲以下年輕主力消費族群，不但在上海市中心門店於開幕一個月時間即締造單日營業額衝破 5 萬元的新高記錄，品牌會員人數在成立半年時間內突破 2 萬人，其中消費超過 2 次以上的有效會員占比更達 22% 水準，帶動上半年「喝嘛」每月平均單店營收保持雙位數成長的亮麗表現。



雅茗 - KY 積極邁開展店步調，並提到，以今年上半年來看，「快樂檸檬」較去年同期淨增加 104 家新門店，其中有 88% 是加盟，盼「喝嘛」未來能夠藉由開放加盟體系推動品牌快速展店。



展望未來，雅茗 - KY 指出，「喝嘛」的展店布局策略將同時鎖定商場以及街邊店，因為街邊店不論是營業時間、外賣平台導入，或是開拓的門店點位皆比商場更具經營上的彈性優勢，對於有意願大幅展店的代理商更具加盟吸引力，目前有超過 1000 個以上的加盟詢問需求。

