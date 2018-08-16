【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三下跌，主要受科技股（騰訊收入低於預期）及能源股（油價大跌）拖累。道瓊斯指數下跌 0.5% 至 25,162 點；標準普爾指數下跌 0.8% 至 2,818 點；納斯達克指數下跌 1.2% 至 7,774 點。

油價週三大跌，因 EIA 數據顯示上週美國原油庫存意外增加，紐約 9 月期油大跌 3.0% 至每桶 65.01 美元。金價下跌，紐約 12 月期金下跌 1.3% 至每盎司 1,185.0 美元。

香港和內地股市週三下跌。中國監管機構凍結遊戲版號審批，遊戲股受壓；教育股跑輸大市，宇華教育（6169.HK）及天立教育（1773.HK）分別大跌 14.6% 及 17.7%；物業管理股也大幅下跌。個股方面，龍光地產（3380.HK）中期股東應佔溢利按年增加 1.0% 且增派 27.3% 股息，惟股價下跌 4.7%；中國動向（3818.HK）上半年股東應佔溢利按年下跌 10.3%，股價下跌 3.2%。恒生指數下跌 1.5% 至 27,324 點，國企指數下跌 1.9% 至 10,535 點，香港股市成交金額增加 8.9% 至 1,115 億港元。上證綜合指數下跌 2.1% 至 2,723 點，滬深兩市成交金額增加 2.8% 至人民幣 2,758 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 金蝶國際（268.HK）公布 2018 年上半年業績，營業額人民幣 12.8 億元，按年增長 21.3%，受惠於經營費用增幅略低於營業額及毛利增速，加上淨財務費用同比減少人民幣 1,680 萬元，股東應佔溢利人民幣 1.7 億元，按年急升 59.5%。

◇ 三一國際（631.HK）公布 2018 年上半年業績，收益人民幣 22.0 億元，按年大增 82.9%（一季度同比急增 96.5%），受惠於經營費用增幅低於收益及毛利，股東應佔溢利按年急增 1.7 倍至人民幣 3.6 億元（一季度同比大升 1.4 倍至人民幣 1.7 億元）。

◇ 騰訊（700.HK）公布 2018 年上半年業績，收入人民幣 1,472 億元，同比增長 38.7%；因毛利率按年下跌 2.1 個百分點，加上銷售及市場推廣費用按年增長 75.0% 至人民幣 119 億元，股東應佔溢利錄得人民幣 412 億元，同比增加 25.8%，非通用會計準則下股東應佔溢利同比上升 24.3% 至人民幣 380 億元（次季收入按年增加 30.2%，低於市場預期，非通用會計準則下股東應佔溢利同比增加 20.3%，符合預期）。公司爆款遊戲《絕地求生》暫未獲商業化許可，商業化進程將推後；而重磅新遊戲《怪物獵人》及《堡壘之夜》已獲該許可但前者因內容不符監管要求暫時下架調整，後者正在申請綠色通道進行一個月商業化試行。公司已有 15 款遊戲獲商業化許可，會陸續發布。公司大股東 Naspers(NPN.SJ) 股價大跌 8.2%，騰訊 ADR 下跌 3.6%。

◇ 中國聯通（762.HK）公布 2018 年上半年業績，收入人民幣 1,491 億元，按年上升 7.9%，受惠於營運成本增速不及收入，股東應佔溢利錄得人民幣 59.1 億元，按年大增 144.8%（一季度同比急升 2.5 倍至人民幣 30.1 億元），高於市場預期。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 176 萬股，相當於現有股本 0.134%，累計購回但尚未註銷之股份為 0.619%。

◇ 聯想（992.HK）公布 2019 財年第一季（截止 2018 年 6 月 30 日）業績，收入 119 億美元，同比增長 19.0%，受惠於經營費用升幅低於收入及毛利增速，公司成功扭虧為盈錄得股東應佔溢利 7,704 萬美元（去年同期虧損 7,229 萬美元）。

◇ 當代置業（1107.HK）公布 2018 年上半年業績，收益人民幣 48.6 億元，按年上升 13.1%，然而毛利率下降、其他收益減少（匯兌虧損）、及銷售和融資成本大幅上升，股東應佔溢利同比大跌 42.5% 至人民幣 2.9 億元。建議派發中期股息每股 2.3 港仙，按年持平。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)