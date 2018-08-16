〈財報〉聯想第一財季由虧轉盈 淨利超預期 股價開盤跳漲逾4%

聯想集團 (0992-HK) 發佈公告，截至 2018 年 6 月 30 日止 3 個月，公司實現收入 119.13 億美元，年增 19%；公司權益持有人應占利潤 7700 萬美元，上年同期虧損 7200 萬美元；基本每股收益 0.65 美分。

今 (16) 日開盤，聯想股價開高，上漲 4.045%，報港幣 4.63 元。

圖：新浪財經

對於收入增長，公告指出，由於個人電腦和智慧設備業務和資料中心業務集團的持續增長帶動，集團第一季收入創下紀錄新高以及連續第四季的收入增長。

期內，聯想智慧設備業務集團的收入為 99.54 億美元，年增長 14%。在智慧設備業務集團下，個人電腦和智慧設備業務的收入增長 19% 至 83.08 億美元，而移動業務因重整策略，專注發展選定的核心市場，收入年減 6% 至 16.46 億美元。資料中心集團的收入增長 68% 至 16.29 億美元。同時，其他商品和服務的收入為 3.3 億美元。

獲利方面，受益于智慧設備業務集團下個人電腦和智慧設備業務以及資料中心集團的持續性產品組合改進，集團毛利增長 20% 至 16.32 億美元，同時毛利率年增 0.1 個百分點至 13.7%。經營費用增長 6% 至 14.52 億美元，而經營費用占收入比率為 12.2%，較上年同期改善 1.5 個百分點，主要由於移動業務的費用節省所致，其策略重整制定了更具競爭力的成本結構及集團營收的增長。

聯想表示，集團將繼續投資於人工智慧、物聯網、大資料和虛擬實境 / 增強實境，藉此在設備 + 雲服務及基礎設施 + 雲服務中構建創新能力，抓緊智慧物聯網時代的增長機遇。

市場分析，聯想集團營收大增、獲利利能力大幅改善，主要得益於「三波戰略」的有力執行。2016 年底楊元慶正式提出了「三波戰略」：第一波戰略是保持核心 PC 業務的全球領先地位和盈利能力；第二波戰略是把資料中心業務和移動業務逐步建設成新的增長引擎和利潤引擎；第三波戰略是「設備＋雲」和「基礎設施＋雲」，從產品向智慧生態演進。從此次業績表現來看，「三波戰略」覆蓋的各大業務板塊盈利能力全線改善。

在本次季報發佈之前，資本市場已經對聯想本財季的營收有了良好預期，受此預期刺激，聯想集團的股價從 5 月份至今，3 個月的時間大幅反彈超過 30 個百分點，遠超同期恒生指數的表現。

大摩維持聯想「持平」評級，目標港幣 4.3 元不變，但仍低於現價。