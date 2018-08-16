港幣再觸7.85 金管局今再買50億賣盤 2天來第四次出手

港幣再度逼進 7.85 弱方兌換保證，香港金管局今 (16) 日又出手再砸 50 億買入港幣賣盤，這是金管局自 8 月 14 日以來第四次出手干預匯市。分析師預料，Fed 今年將有 1-2 次升息，加上港幣兌美元觸發弱方兌換保證，金管局捍衛港幣匯價仍將持續。

近日港幣多次觸及 7.85 的弱方兌換保證，香港金管局於 8 月 14 日紐約交易時段在市場買入 21.59 億港幣賣盤，為 3 個月來首度進場干預。8 月 15 日晚間，金管局先後買入 23.55 億、72.53 億元港幣賣盤。加上今天再度買入 50.2 億元，金管局共買進 167.87 億港幣賣盤。截至 8 月 16 日 7:00，港元兌美元匯率報 7.8498。

美元兌港幣走勢

上一次港幣告急，是在 4 月中旬中美貿易戰開戰後不久。今年 4 月 12 日，港幣兌美元跌至 7.85，香港金管局進場買入 8.16 億元賣盤，這是 2005 年金管局設立雙邊兌換保證以來首次進行操作。

此後直至 5 月 18 日，香港金管局前後進場了 18 次，累計買入港幣 703.54 億元，捍衛聯匯制度。如今 2 天內 4 次買入港幣近 170 億元，今年以來香港金管局已買入約港幣 870 億元。

對於再次出手維護港幣，香港金管局表示，有能力應付未來資產市場波動和資金外流帶來的挑戰。

星展財資市場部 (大中華) 董事總經理分析，港美利差擴大的根本原因，在於美國聯準會 (Fed) 不斷升息。由於市場普遍預計 Fed 今年還將有 1-2 次升息，所以捍衛港幣很可能仍將持續。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃柏甯認為，港幣觸發弱方兌換保證，並使資金外流，勢拖累港股大市表現，預期港幣下半年將長期于 7.85 弱方上下，金管局將不時出手接錢。

金管局出手買港幣賣盤，香港銀行同業港元拆款利率 (Hibor) 今全面走升，隔夜 Hibor 升至 0.71911%；1 週及 2 週 Hibor 突破 1%，報 1.05714%、1.15429%；與房貸利率息息相關的 1 個月 Hibor 升至 1.38304%；2 個月 Hibor 升至 1.62857%；3 個月 Hibor 升至 1.863%。

長息方面，半年期 Hibor 報 2.08393%；1 年期 Hibor 報 2.48399%，均較昨 (15) 日上升。