世界機器人大會教育機器人最受矚 相關概念股出列

近來在北京舉辦的世界機器人大會上，又以教育類機器人最受矚目。近五年來中國機器人產業規模年增率高達 30%，以下更帶您一窺有哪些概念股備受矚目。

中國工信部部長苗圩在開幕式上表示，中國機器人產業規模近五年平均增速逼近 30%，去 (2017) 年行業整體規模更高達 70 億美元，其中工業機器人的產量超過 13 萬台。這回機器人博覽會上，教育機器人備受矚目，佔了全面參展廠商的三分之一。

《上海證券報》報導，這次以「青少年教育類機器人」和「引導類指引機器人」一躍為大會最熱門的服務類機器。其中，以基於家庭或學校為場景的陪伴教育類機器人，又以騰訊投資的優必選科技（UBTECH）、小米生態鏈的愛其科技、在智慧晶片領域頗有建樹的寒武紀等企業為代表。

例如騰訊注資的優必選科技將科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、數學（Mathematics）四門學科的 STEM 教育機器人列為這次展會的重點產品，寒武紀這次重點展出的也是今年 5 月剛問世的 STEM 編程積木教育機器人。

至於另一大熱門的引導機器人，像以掃地機器人起家的科沃斯今年就推出兩款引導機器人產品，例如公共服務機器人「旺寶」就是用該公司自行研發的機器人運動平台與算法。

有別以往一窩蜂與同質化現象，今年第四屆的世界機器人大會上，同質化的機器人產品越來越少，更有業者形容「以往炒概念、蹭機器人熱度的企業都離開了」。

目前機器人大會還在熱鬧展出，太平洋證券機械行業首席分析師劉國清看好埃斯頓 (002747-CN)，強調該公司是國產機器人標杆企業，握有領先的核心零組件技術，是智慧型裝備核心控制零組件的行業領導者，具備數控系統、電液伺服系統和交流伺服系統三大技術平台和完整系列產品。

劉國清預計，該公司 2018-2020 年營業收入分別為人民幣 17.19、 26.34 和 36.81 億元，淨利潤分別為 1.65 億、 2.60 億和 3.79 億，對應本益比分別為 67 倍、 42 倍和 29 倍。由於埃斯頓是從數控系統起家、再延伸至伺服系統，並以數控、伺服系統基礎切入機器人領域，握有核心零組件和技術，可打造出智慧製造全產業鏈，看好前景給予「買入」評級。

東北證券分析師劉軍與張晗則看好拓斯達 (300607-CN)，強調該公司機器人主業佔比持續上升，在智能能源及環境管理系統業務全面發展，尤其去年該公司光工業機器人及自動化應用系統業務實現收入為人民幣 4.35 億元，佔總營收 56.94%，年增 84.73%，佔比持續上升。

劉軍指出，加上注塑機配套設備及自動供料系統、智能能源及環境管理系統業務兩大主營業務也都持續成長，預計拓斯達 2018-2020 年淨利潤為人民幣 2.02 億、2.81、3.59 億，對應 EPS 為人民幣 1.55 元、2.15 元、2.75 元，對應本益比為 41 倍、30 倍和 23 倍，給予「增持」評級。