人民幣直逼7元大關貶值憂慮升溫 外圍市場動蕩考驗監管應對

路透北京8月16日 - 強勢美元和貿易戰繼續施壓新興市場，土耳其危機演繹助推美指沖高，人民幣兌美元匯率CNY=CFXS再受波及，短短幾天，離在岸輕松跌破6.9，直逼7元心理大關，匯率貶值憂慮正在升溫。

不過本輪由美指驅動引發的人民幣大跌並未引發市場恐慌性購匯，市場人士指出，外圍市場的不確定性仍在增加，新興經濟體的動蕩可能會繼續擴散傳染，助推美指繼續走強，從而繼續施壓人民幣匯率，但人民幣匯率不可能出現危機，惟跨境資本流動的擔心考驗監管定力，不排除進一步推出宏觀審慎舉措以適度平滑市場，引導市場預期。

「(人民幣)匯率肯定擔心多起來了，但美指上來人民幣下來是可以接受的邏輯，...七，不覺得是一個非常怎麽樣的關口，市場總歸要波動，關鍵監管穩住了信心就穩住了。」一外資行負責大中華區外匯交易主管稱。

市場人士認為，美指繼續上的話，不排除人民幣匯率市場出現一定的恐慌，但政府一定會有應對預案，政策可能會收緊，跨境資本的宏觀審慎管理亦有必要。

無論從市場情緒、政策面還是基本面，相對於其他新興經濟體而言，人民幣匯率不是單一盯住美元，而是盯住一籃子貨幣，因此會比其他新興貨幣更具定力，而從基本面來看，中國也有條件支撐人民幣匯率的相對穩定，尤其是外圍不確定性在增加的時候，匯率求穩是監管政策應有之義。

人民幣兌美元即期自6月中旬至今已經大幅下挫7.3%，而美元指數同期僅上漲2%。若從年內看，人民幣跌5.69%和美元5.05%的累計漲幅相比偏離不大，同期歐元跌5.53%、英鎊跌5.86%，韓元跌5.76%，而南非蘭特、俄羅斯盧布和巴西雷亞爾跌幅均超13%，土耳其裏拉和阿根廷比索跌幅則超37%。

周三人民幣兌美元即期大幅收跌219點並創15個月新低；夜盤時段更是觸及6.9340元，創2017年1月以來新低；離岸更是一度跌至6.9585元，亦創2017年1月以來新低。周四人民幣小幅收漲中止四連跌，離岸人民幣亦反彈。

華創宏觀報告指出，土耳其貨幣危機對中國匯率端的影響鏈條為：歐元貶值→美元升值→人民幣貶值 。由於土耳其外債中有超過60%的貸款來自歐洲，因此市場擔心土耳其事件會增加歐元區銀行的壞賬風險，從而拖累了歐元走勢，美元指數隨之走強。從直接影響來看，裏拉並未在美元指數的一籃子貨幣中，對人民幣影響有限。

**貶值憂慮再起**

受到美指大幅沖高影響，人民幣貶值憂慮再起，已有外資行將明年人民幣兌美元匯率預期調整至7.2-7.3，而境內外購匯情緒亦升溫。

一華東地區大行的客戶經理坦言，「最近來營業部購匯的人明顯多了。」

另有大行海外分部的人士指出，客戶開始換美元越來越多了，不過做空人民幣還是不多，「也知道監管層大不了損失一點國際化，打高利率搞死空頭。」

美指上漲背景下，整體市場偏購匯比較明顯，雖然監管層出手收緊離岸流動性，一度平緩美元買興，但當前美指沒有掉頭跡象，除非貿易戰真正緩和或者央行出台更有力調控政策，否則貶值情緒將持續升溫。

企業和個人購匯需求加快釋放，但市場並未出現明顯的恐慌性購匯，但這種現象仍值得警惕，畢竟中國監管真正需要防止的正是單邊貶值預期，以及跨境資本的大幅流出。

「央行還是相對謹慎的，為後市留著後手的，...應該沒想把市場往下打，只是在關鍵關口阻擋一下。」一中資行交易員指出，現在的情況比15年匯改後的那一輪貶值相比好多了。

兩位消息人士周四透露，中國央行上海總部今日通知，鑒於近期離岸人民幣價格波動較大，即日起，上海自貿區分賬核算單元（簡稱FTU）的三個凈流出公式暫不執行，各銀行不得通過同業往來賬戶向境外存放或拆放人民幣資金，同時不得影響實體經濟真實的跨境資金收付需求。

**考驗監管應對**

的確，強勢美元給人民幣匯率帶來的壓力目前可控，尤其是中國監管此次應對匯率貶值的監管時點、工具和效力都被市場肯定，7月外儲和外匯占款均增亦一定程度穩定了市場信心。但貿易戰可能持續多年，外圍市場動蕩短期亦難消散，仍需要中國政府謹慎應對。

「危機的時候，自己把自己管好，才是更強的抵抗力...，外部的不確定性下，內部的政策還是保持力度，這個就是比較關鍵。」上述外匯主管指出，中國面臨的情況不樂觀，但過度悲觀也沒必要，大國的騰挪空間還是很大。

的確，在2015/16年上一輪人民幣貶值周期中，中國政府已經展現了強大的管控外匯跨境流動的多維度多方位調控管理能力，以及對離在岸人民幣匯率的影響力，並在今年年中開始的這一輪人民幣大幅貶值中展現實力。

無論關鍵時刻的高層喊話，還是外儲和外匯占款數據表現，抑或是央行出台外匯風險準備金的政策出台等均在穩定匯市方面取得較好效果。實際上，面臨外圍動蕩，不少銀行已經在境內購匯和跨境資本流動方面悄悄加強審慎管理。

專家亦提醒，除了對跨境流出的宏觀審慎管理，金融市場開放政策的穩定性和連續性尤為關鍵，以保持金融市場開放的紅利能持續釋放，這也是在外圍市場動蕩時期穩住匯率和跨境資金流動的關鍵部分。

「中國金融資本市場剛剛打開，配置需求現在看來還不如預期，但這個是持續的流入，不會因市場波動而改變，...相反如果在政策上有大的改變，資本管制太嚴格等等，可能會影響到境外投資者信心。」一資深海外交易人士稱。

人民幣匯率自6月中旬加速大跌，但今年7月境外機構持有的人民幣債券連續17個月上升，且考慮到中國A股納入MSCI以及中國債市納入全球指數等金融市場開放因素，境外機構仍有動力持續資金流入中國，人民幣匯率亦可能獲得相應支撐。

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