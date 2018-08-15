【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國與土耳其貿易戰開打，土方揚言抵制 iPhone，雖然蘋果股價不受影響持續走高，但台股蘋概股卻是走勢疲弱，大立光持續遭到棄息賣壓打壓，今日重挫超過 3%，台積電及鴻海股價也同步走弱，電子族群領跌大盤，加權指數收盤大跌 107.48 點，外資期現貨合計賣超 119.3 億。

《國際金融市場焦點分析》

美元指數維持強勢，人民幣今日貶破 6.91 大關，加上 MSCI 調整權重在即，而目前陸股股市皆受中美貿易戰影響，維持弱勢，將使得被動式基金配置陸港股權重低於原先預期，在目前陸港股市資金面轉為緊俏影響下，導致今日中國相關之恆生指數、香港 H 股指數及中國 A50 指數同步下跌超過 1.5%；被動元件增產預期，導致 TDK 及京瓷同步走弱，拖累日經 225 指數下跌 0.54%。

《國際商品市場焦點分析》

原油市場多空消息紛亂，昨日早盤交易較為清淡，使得原油呈現狹幅震盪，不過晚間受到技術性買盤湧入，使得 WTI 原油價格回升至 68 元以上，惟受到市場賣壓湧現影響，使得昨日 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨皆呈現下跌；今日晚間原油市場留意 EIA 原油庫存數據發佈，市場預期原油庫存將會減少 249 萬桶，關注在目前夏季用油旺季將近尾聲下，原油庫存是否再度出現低於預期的情況。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證