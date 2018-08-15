騰訊二季度手遊業務環比跌19% 符市場預期中位數

騰訊(00700-HK)2018年二季度的社交網絡業務的智能手機遊戲收入同比增長19%及環比下降19%至人民幣176億元，市場預期分歧，預期環比跌幅3至30%不等。報告指主要是由於熱門戰術競技類遊戲尚未商業化及新遊戲的發佈排期的影響。在中國，儘管智能手機遊戲的日活躍賬戶錄得兩位數的同比增長，但來自每個用戶的收入因用戶將時間轉移至尚未商業化的戰術競技類遊戲而減少。集團於本季專注於現有遊戲的用戶參與度，尤其是在戰術競技類遊戲的國內用戶競爭中勝出。此外，集團發佈的七款新遊戲中的五款乃於本季後期推出。展望未來，集團將致力於推出各種舉措以恢復增長，包括：

➣ 將熱門戰術競技類遊戲商業化。

➣ 提高現有遊戲的參與度並最終實現商業化，例如《王者榮耀》推出新的生存遊戲模式。

➣ 推出高ARPU類新遊戲，例如《我叫MT4》（一款高ARPU的新大型多人在線角色扮演遊戲）自七月推出以來一直佔據中國iOS應用商店遊戲暢銷榜前三。

➣ 抓住合適的國際商業化機遇，例如集團認為更符合海外玩家需求的自行開發的遊戲《Arena of Valor》及《PUBG MOBILE》。今年上半年，《Arena of Valor》已積累逾1,300萬的日活躍賬戶及產生逾3,000萬美元的月流水。於七月，《PUBGMOBILE》亦在中國海外吸引了逾1,400萬的日活躍賬戶（不含日本和韓國）及產生逾2,000萬美元的流水。

個人電腦客戶端遊戲收入同比下降5%及環比下降8%至人民幣129億元。收入同比下降是由於用戶將時間向手機遊戲轉移，而環比下降乃因淡季影響所致。儘管如此，報告認為核心用戶仍對集團主打遊戲保持忠誠。例如，《地下城與勇士》於六月舉辦國服十週年慶祝推廣活動，推動本季付費用戶及ARPU同比增長。受在巴黎舉行的季中冠軍賽(MSI（) 賽事冠軍由一支中國隊獲得）人氣帶動，《英雄聯盟》在中國的日活躍賬戶錄得環比增長。

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