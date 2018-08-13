【大行報告】光大證券：料教育股有效稅率升至10至15%

中國司法部8月10日發布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例（修訂草案）（送審稿）》，其中市場關注的第12條：「實施集團化辦學的，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協議控制等方式控制非營利性民辦學校」；以及第45條：「明確非營利性民辦學校允許關聯交易，但與關聯方的交易需要受到教育部、人社部的監管，以確保其必要性、合法性、合規性」。

光大證券發表報告，預期未來香港上市教育股，其有效稅率或提升至10%至15%之間。報告指第12條可以理解為「徹底否定集團化辦學對非營利民辦學校的收購」，或是「規範集團化辦學行為，隔離單體學校風險」。相信對民辦高校實際影響不大，但對義務教育階段可能有所影響。至第45條，光大證券認為可杜絕未來民辦學校以「非營利性」之名行「營利性」之實，引導希望營利的學校登記為營利性學校，從而真正實現分類管理。

香港財華社翻看睿見教育(06068-HK)中期業績披露，稅前利潤1.58億元人民幣，然而所繳付1267.7萬元人民幣，利得稅率只有8%。另一家教育股宇華教育(06169-HK)稅率更跌至4.3%，經營利潤達2.08億元人民幣， 然而所繳稅款只有938.8萬元人民幣。

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