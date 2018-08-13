央行貨幣政策委員會白重恩：不再追求高增速，轉向追求高質量

2018蘇港同行活動現場，央行貨幣政策委員會、清華大學經管學院白重恩就「中國經濟面臨的機遇與挑戰」進行主題演講。

白重恩教授認為，了解中國潛在經濟增長速度對於後續經濟發展的正確規劃至關重要。從中國經濟往期發展及追趕情況、中國人口結構、就業參與率、勞動生產率等多維度考量，中國經濟未來的發展增速併不如認知中樂觀。

中國作為國際知名經濟大國，享有大市場帶來的經濟規模優勢、高素質勞動力人口優勢及中國消費者對新事物的高接受度優勢等利好因素。

同時因大市場傾向一緻行動、對全球市場衝擊大，中國作為國際大國往往也面對著巨大的經濟挑戰，如來自其他經濟體的發展阻攔。

基於此，中國不應繼續一昧追求經濟高速增長，否則將大概率陷入發展陷阱——依靠政府投資驅動的經濟發展將擠出市場主導投資，進而導緻整體效率的下降，最終導緻國家債務的不斷增加。

具體來說，基礎設施和房地產投資的高速增長不可持續，如果不能及時調整，可能造成錯誤預期，導緻原材料行業再度擴張產能，當基礎設施和房地產投資增速不及預期時，就會有新一輪的產能過剩。

為規避上述情況的出現，高效的投資、高效的資源配置、更多的創新及更深入的改革將不可或缺。通過改善效率進入高質量發展，上至國家下至居民個人都將獲益。

跨越陷阱需要適當減少政府主導投資，激活民間投資，同時加強金融監管杜絕政府兜底行為，這將是中國經濟未來發展的重點也是難點。

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