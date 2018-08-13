財政部：1-7月證券交易印花稅747億元 同比增長6.6%

財政部8月13日發佈2018年7月財政收支情況。數據顯示，7月份，全國一般公共預算收入17461億元，同比增長6.1%。1-7月累計，全國一般公共預算收入121791億元，同比增長10%。
1-7月累計，主要收入項目情況如下：
1.國内增值稅38902億元，同比增長14.9%。
2.國内消費稅7773億元，同比增長16.2%。
3.企業所得稅29197億元，同比增長13.4%。
4.個人所得稅9225億元，同比增長20.6%。
5.進口貨物增值稅、消費稅10053億元，同比增長11.5%;關稅1714億元，同比增長0.5%。
6.出口退稅8687億元，同比增長9.9%，體現為減收。
7.城市維護建設稅2990億元，同比增長15.3%。
8.車輛購置稅2082億元，同比增長15.3%。
9.印花稅1500億元，同比增長8.7%。其中，證券交易印花稅747億元，同比增長6.6%。
10.資源稅1007億元，同比增長25.4%。
11.環境保護稅97億元(今年新開徵)。
12.土地和房地產相關稅收中，契稅3412億元，同比增長16.5%;土地增值稅3713億元,同比增長13.5%;房產稅1774億元，同比增長7.5%;城鎮土地使用稅1586億元，同比下降0.8%;耕地佔用稅842億元，同比下降30.7%。
13.車船稅、船舶噸稅、煙葉稅等其他各項稅收收入合計530億元，同比增長4.2%。
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