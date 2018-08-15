阿里雲人工智能助力打造“數字農業”

據新華社15日消息，掃描“二維碼身份證”，便可監控每個甜瓜的生長週期，實時掌握作物澆水、施肥、成熟度情況……通過運用人工智能技術，海升集團實現對農產品從播種、生長到採摘、運輸的全過程掌控，保證品質的同時，也大幅降低了種植成本。

從阿里雲獲悉，阿里雲與農業產業化企業海升集團合作研發智能農事係統，通過人工智能的全方面應用，推動“農業數字”向“數字農業”轉型。

在海升集團，人工智能在現代化農業種植技術、數據化智能管控、果園數據採集物聯網等方面均得到了應用。“‘靠天吃飯’的傳統農業轉為精準、可視的精耕細作。”海升集團熱帶水果事業部經理馮欣欣表示，人工智能讓每畝地的生產成本減少200元，總成本節省約2000萬元。

阿里雲研究中心主任田豐介紹，“雙中台+ET”是這套智能農事係統的核心架構：通過共享業務中台，實現應用組件共享，使農業企業獲得類似互聯網企業的敏捷創新能力;通過農業大數據中台，匯聚内外部產業數據，開採數據商業價值;通過“ET農業大腦”，在復雜的生產環境中挖掘效率潛力。企業可以根據實時的農業可視化“數字地圖”，進行智能農業生產管理、智能農事分析。

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