海水提鋰技術實現重大突破 相關公司率先受益

近日，南京大學何平教授和週豪慎教授提出一種以太陽能為驅動能，基於組合電解液思路和離子選擇性固體薄膜的恒流電解技術，成功實現從海水中提取金屬鋰單質。該技術的問世為海洋鋰資源開發和太陽能向化學能的轉化存儲開辟了全新的道路。

鋰是現代社會最重要的礦物資源之一。隨著電動汽車及便攜式電子設備的普及，鋰電池市場的規模大幅增長，預計未來30年將消耗目前全球可開採鋰儲量的1/3。這將導緻未來鋰資源供給不足的問題。海水中儲有2300億噸的鋰資源，是目前全球可開採鋰資源總量的16000倍。因此，如果實現從海水中簡便、可控和清潔提取鋰，人類將獲得幾乎取之不儘用之不竭的鋰資源。相關鋰資源上市公司率先受益，其中三友化工(600409-CN)開展了濃海水提鋰、提鉀技術，擁有完全自主知識產權;久吾高科(300631-CN)專註從事以陶瓷膜為核心的膜分離技術，已完成了鹽湖鹵水膜法提鋰的中試，併且與五礦鹽湖簽署1萬噸碳酸鋰項目鎂鋰分離成套裝置。

來源：金融界網站

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