中國證監會對阜興集團董事長處以三年市場禁入 因涉操縱股價

路透上海8月14日，近期因高管失聯而爆發投資者集體維權的主角--阜興集團，因涉及操縱股價案，其董事長朱一棟被中國證監會處以三年證券市場禁入。

證監會官網刊登的行政處罰通知書顯示，阜興集團、北京寶袋財富資產管理有限公司實際控制人李衛衛在交易大連電瓷(002606-CN)過程中多次利用資金優勢，拉擡股價，在自己控制的賬戶之間交易，虛假申報，以及利用信息優勢操縱股價。

2016年3月，朱一棟擬收購大連電瓷控股權，此後因為擔心賣方接觸其他買家，其與李衛衛合作，希望在二級市場買入大連電瓷。因李衛衛私自提高配資杠桿而爆倉，阜興集團還利用旗下資管產品在二級市場買入大連電瓷護盤。

據查，2016年6月28日至2017年3月1日，大連電瓷累計上漲114.32%，偏離同期中小板綜指112.46%。2017年3月2日，大連電瓷停牌並發布公告啟動重大資產重組。2017年12月6日，上市公司覆牌後，賬戶組陸續賣出涉案股票，截至今年3月28日，合計虧損5.51億元。

除朱一棟被處三年市場禁入外，證監會還對李衛衛采取終身證券市場禁入措施。自證監會宣布決定後，在禁入期間內，這兩人不得從事證券業務或者擔任上市公司、非上市公眾公司的董事、監事、高級管理人員職務。

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