〈三星旗艦機皇亮相〉台灣擠進Note9全球首波開賣 台廠供應鏈吃補

三星今 (9) 日晚間 11 時發表全新旗艦機 Galaxy Note9，敲響下半年新機戰鼓，強調螢幕、規格及電量三個最大，加上 S Pen 的遙控功能及撞色設計，目標要吸引鐵粉及前幾代系列的使用者換機，台灣擠進全球首賣國家名單，隨著新機上市，可望挹注台廠供應鏈晶技 (3042-TW)、雙鴻 (3324-TW)、超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW)、神盾 (6462-TW) 等下半年營運。

蘋果新 iPhone 將亮相，三星下半年旗艦機皇 Note9 搶先亮相及上市，企圖搶占蘋果新機上市前商機，也啟動下半年新一波的旗艦機戰火，預期隨著新機的上市，台廠供應鏈也將跟著吃補，包括石英元件廠、散熱及指紋辨識廠商等，可望迎來下半年的成長動能。

台灣三星指出，台灣人每天花 2 個小時以上滑手機，手機成為隨身的重要配件，Note9 特別推出 4 款顏色，同時首度加入撞色設計，藍色機身加上黃色 S Pen，強調時尚及亮眼的設計。

另外，筆的功能也大幅提升，首創遠端遙控功能，可以遠端遙控拍照及自拍，甚至做為簡報筆使用；包括相機功能，大螢幕、大電量也是 Note9 強調的重點功能。

台灣三星指出，台灣歷代 Note 系列銷售擠進全球銷售排行前五名，僅次於美國、南韓、中國等，目前累計已在台灣銷售近 270 萬支，因此今年 Note9 仍然擠進首波上市國家，預計 8 月 15 日展開預購，8 月 24 日開賣。