〈三星旗艦機皇亮相〉今年安卓高階機走勢向上 Note系列在台累積銷量270萬支

台灣智慧手機市場今年上半年銷售不佳，尤其是電信三雄 499 之亂更是衝擊 5 月以來的手機銷售量下滑，台灣三星今 (9) 日指出，根據市場通路數據，上半年 600 美元以上高階手機市場銷售量年增 14%，銷售額年增 35%，看好 Android 高階機種今年走勢向上；Note 系列在台累積銷量近 270 萬支，Note8 賣的很好，希望 Note9 銷售愈高愈好。

台灣三星表示，根據市場通路數據，今年上半年台灣整體智慧手機市場較去年同期銷量下滑 12%，但價格高於 600 美元的高階市場銷售量年增 14%，尤其是安卓 (Android) 陣營銷量年增 23%，銷售額年增 35%，顯示 Android 高階機種今年走勢向上。

台灣三星強調，今年上半年三星高階機種包括 S9、S9+、Note8 等的市占率占整體台灣 Android 高階市場的 59%，統計從去年 7 月到今年 6 月，三星智慧手機中，以 Note 系列最受歡迎，銷售量占比 13%，銷售額占比 31%；另外 S 系列部分，銷售量占比 12%，銷售額占比 25%。

台灣三星指出，統計台灣歷代 Note 系列銷售擠進全球銷售排行前五名，僅次於美國、南韓、中國等，目前累計已在台灣銷售近 270 萬支；Note8 去年 9 月台灣上市以來，與前一代 Note5 比較，在前 3 個月銷售額提升 15%，銷售以來截至今年 6 月的 11 個月時間內，銷售額提升 24%，銷售力道穩健。

台灣三星說，去年 Note8 開賣 4 周後，全球多個市場包括南韓、美國、澳洲等銷售表現亮眼，根據韓聯社報導，去年 Note8 開賣後，南韓市場預購訂單達 85 萬支，創下 Note 系列史上新高；Note9 還未上市就獲得國外網站 Technobuffalo 評選為今年下半年最值得期待的 Android 手機之一，表示在性能及系統提升及 S Pen 升級，相機升級及 AKG 升級下，非常樂觀且期待開賣後的表現。

台灣三星指出，看好鐵粉及包括 Note4、Note5 等前幾代的手機使用者的換機潮，主要是新機強調的 S Pen 遙控及電池電量更高，都是前幾代 Note 系列使用者期待感很大的功能，台灣三星強調，Note8 賣的很好，Note9 的目標當然也是愈高愈好。

台灣三星認為，去年以來已出現空機銷售成長的趨勢，以往綁約購機比重由 7 成下降至 6 成，顯示空機銷售在成長中，從去年電信資費由 999 元下修至 699 元時就已經出現，今年 499 之亂後則是更加明顯。

台灣三星指出，今年台灣高階手機的銷量可能下滑，但銷售金額將會持續成長，今年除了請出蔡依林擔任代言人之外，也會配合不同的族群有不同的行銷活動。