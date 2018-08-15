三星Note9開出好彩頭 中華電預購額滿 有助拉高資費

台灣擠進三星新旗艦 Note9 首波上市國家，預計 8 月 24 日在台上市，五大電信今 (15) 日展開預購，中華電 (2412-TW) 在傍晚率先宣布預購額滿，行動通信分公司副總胡學海表示，中華電的預購量是業界第一，後續樂觀看待 Note9 的銷售，期待可以透過高階旗艦機的熱銷進一步拉升資費。

中華電指出，全台門市在下午開放 Note9 限量預購，即使是取得業界最多的購量，也在不到 2 小時內門市客訂預購額滿，根據預購情況，客戶最愛顏色款式以湛海藍最多，占比達 5 成，另外，獨家款 512GB 的詢問度更是熱烈。

遠傳 (4904-TW) 指出，今日下午 16 時開放門市與官網預約登記 Note9，預約用戶可在 8/22 優先取貨，初步統計，用戶的詢問度與預約狀況十分熱烈，其中以新色湛海藍反應最熱烈，約占 6 成比重，薰衣紫則有近 2 成 5。

遠傳表示，從門市人員接觸消費者的反應來看，Note 9 亮眼新色，及全新 S Pen 可遠端遙控的功能，是用戶接受度頗高的主因。

以電信業搭配的資費來看，遠傳、台灣大 (3045-TW) 主推 1399 元資費，手機不到 17000 元，中華電另外也強打新精選購機方案，月付 999 元 (綁約 30 個月)，手機 21990 元；台灣之星則是祭出保證市場最低價的預購資費方案；亞太電 (3682-TW) 搭配壹網打勁資費，主推 996 及 1396 方案。