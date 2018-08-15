技嘉上季EPS1.05元 略低於預期 電競換機潮有利H2成長 9月業績起跑

主機板大廠技嘉 (2376) 公告半年報，第二季 EPS 1.05 元，獲利季減 58.8%，年增 16.7%，略低於法人預期。不過，因股價已反映利空，加上看好下半年機板旺季效應與電競需求增長，台系龍頭券商仍維持該股買進評等，目標下調至 70 元。技嘉上季營收因挖礦需求急凍以及淡季效應為 141.72 億元，季減 29.8%，年增率 1.5%，毛利率持穩在 19.14%，僅略低於上季的 20.95%，大幅優於同期的 14.53%，但營益率為 4%，季減 5.16 個百分點，年增 1.59 個百分點，營業利益 5.66 億元，季減 69.4%，年增率 68%。



單季稅後 6.65 億元，季減 58.8%，年增 16.7%，EPS1.05 元，低於預期。累計上半年營收 343.5 億元，年增 25.9%，毛利率 20.19%，優於同期的 15.02%，營益率 7.03%，年增 4.5 個百分點，營業利益 24.15 億元，年增 3.5 倍，稅後 22.8 億元，年增 1.7 倍，EPS 3.58 元。



法人指出，技嘉第二季繪圖卡出貨季減 30%，為 85 萬片。展望第三季，輝達 Turing 架構的新 GPU 雖延遲，但預計第四季上市，將刺激電競換機潮，帶動電競市場大成長，技嘉受惠，9 月起業績估將明顯回升。而第三季營收在初期還有庫存消化壓力之下，估季增 9%，年減 10%，較往年季增 15% 略弱，第四季營收有機會季增 5%，比往年季衰退為佳。