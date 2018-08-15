騰訊跌3.6% 馬化騰身家縮水至378億美元 中國首富換人

受科技股重挫影響，半年報公佈前騰訊 (0700-HK) 大跌 3.6%，報港幣 336 港元，最新市值為港幣 3.1994 兆元。馬化騰失去中國首富位置，目前身家 378 億美元，馬雲 381 億美元。

圖：新浪財經

騰訊將在今 (15) 日收盤後公佈上半年財報，外界估算，騰訊第二季綜合收入及非通用會計準則純利 (non-GAAP) 中位數分別為人民幣 777.8 億及 191.8 億元，其中，季度手遊收入預測介乎人民幣 152 億至 210 億元之間，相當於季跌 3% 至 30%。

分析指出，市場已預期騰訊季度手遊收入會按季倒退，亦是股價從高位累挫 27% 的主因之一，但若手遊業務「令市場跌破眼鏡」出現按季增長，推動盈利，絕對有助扭轉過去 3 個月的悲觀看法，引領資金回流。

若最壞情況出現，包括手遊收入按季倒退超過 20%、網路廣告貢獻又不如預期理想、社交平台的用戶「零增長」等，將會進一步確立市場看淡業績的觀點，繼而觸發另一輪賣壓。

至於會否如舜宇光學 (2382-HK)、Facebook(FB-US) 一樣，在業績公佈後股價急跌 2 成，就要視乎遊戲業務有多不堪，以及管理層是否提供清晰的下半年指引。