零售占比增＋業外進補 寶成上半年獲利年增13.6% EPS 1.65元

寶成 (9904) 上半年在毛利率較高的運動用品零售及品牌代理營收比重提升下，抵銷部分鞋類製造業務因訂單波動及產品組合變化對毛利率的不利影響，再加上業外南山人壽獲利加持，業外收益年增 37%，推升稅後淨利達 48.69 億元，年增 13.6%，稅後每股盈餘 1.65 元。寶成表示，上半年營收成長主要來自運動用品零售及品牌代理業務。以營運部門別而言，鞋類製造業務依然為上半年度營收主要來源，惟受到訂單波動及產品組合變化影響，營收比重降為 59.1%；運動用品零售及品牌代理業務部分，則在銷售據點持續擴大及同店銷售成長的帶動下，營收比重增至 40.6%。



然寶成也提到，於運動用品零售及品牌代理業務持續進行銷售據點之新設、升級及優化，導致行銷推廣費用較去年同期增加，使營業淨利年減 24.8%，營業淨利率則由去年同期的 6.1% 降至 4.5%。



在營外收入及支出方面，寶成指出，上半年度依權益法認列之投資收益為 30.08 億元，較去年同期增加 15.33 億元，尤其以寶成工業持股 20% 潤成投控轉投資之南山人壽營運表現最為突出，上半年度認列潤成投控之投資收益為 24.39 億元，較去年同期增加 18.48 億元。此外，由於子公司裕元整體借貸金額增加，致上半年度集團合併利息費用較去年同期增加 4.04 億元，上半年度合併營業外淨收益為 33.66 億元，年增 37.3%。



展望未來，寶成提到，鞋類製造業務方面，將持續投資於製造升級，推動供應鏈整合，保持最大彈性調整產能配置；運動用品零售及品牌代理業務方面，則將繼續執行業務轉型創新措施，擴大全渠道營運能力，強化產品組合及運動相關內容和服務，在大中華區運動消費市場及人均所得持續增加的情況下，掌握營運成長契機。