寶成通路＋製造雙軌並行 看好運動休閒市場前景樂觀

寶成 (9904) 今日舉行 107 年股東常會，由董事長詹陸銘主持。會中除承認 106 年度財務報表外，並通過 106 年度盈餘分配案，每股配發現金股利 2.0 元，以今日收盤股價 36.40 元計算，殖利率 5.49%。此次股東常會亦順利完成一席獨立董事之補選，由陳煥鐘當選，任期自 107 年 6 月 15 日起至 108 年 6 月 14 日止。寶成表示，去年度合併營收為 2786.32 億元，年增 1.4%，主係鞋類製造業務保持平穩發展，運動用品零售及品牌代理業務則受惠於銷售網絡持續擴大。以營運部門別而言，鞋類製造與運動用品零售及品牌代理依然為寶成工業的兩大核心業務，去年營收比重分別為 66.6% 及 33.1%，其他業務則占合併營收比重 0.3%。



隨著合併營收持續成長，運動用品零售及品牌代理業務的營收占比逐漸增加，並獲益於鞋類製造業務不斷提升生產效率，寶成去年營業毛利年增 3.8%，為 730.68 億元。惟由於運動用品零售及品牌代理業務拓展銷售網絡及進行店點升級優化，致合併營業費用較 2016 年增加，營業淨利較 2016 年減少 4.0%，為 170.68 億元。加上去年度合併營業外淨收益為 77.50 億元，年減 8.8%，稅後淨利為 129.22 億元，年減 1.0%，EPS 為 4.38 元。



寶成指出，鞋類製造業務為營收主要來源，配合品牌客戶訂單需求及所處產業環境變動，持續提升各地生產效率，保持最大彈性適時調整產能配置。去年度共生產 324.6 百萬雙鞋，越南、印尼及中國分別占總產量之 45%、36% 和 17%，其他包括柬埔寨、孟加拉及緬甸等地區則約占 2%。今年第一季則共生產 76.6 百萬雙鞋，越南、印尼、中國及其他地區分別占總產量之 44%、39%、15% 和 2%。



在運動用品零售及品牌代理業務部分，寶成認為，隨著中國經濟持續增長，消費者對於參與運動及追求健康的生活方式更為重視，加上品牌公司積極爭取市場份額，推出豐富多樣的產品組合，有效帶動中國運動消費的成長。藉由持續新設銷售據點及進行店點改裝升級，在去年及今年第一季運動用品零售及品牌代理業務的營收表現均保持雙位數增長。截至今年 3 月底，共經營 8,836 個銷售據點，包含 5,517 個直營店及 3,319 個加盟店。



展望後市，隨著人口數量及可支配所得的增加，健康意識抬頭，運動生活潮流興起，寶成對於所處產業的長期發展保持樂觀。在鞋類製造方面，持續拓展自動化製程之應用範圍，推動供應鏈資源有效整合，增進製造能力的靈活性及多元化，確保營運維持長期穩健成長；運動用品零售及品牌代理業務方面，則將致力於強化營運體質，擴大全渠道營運能力，策畫有效益的市場推廣活動，精緻化產品組合及運動服務內容。

