裕元營運穩定成長 寶成5月營收年增7.5% 持續擴大通路投資

寶成 (9904)5 月營收為 263.47 億元，月增 4.87%，年增 7.52%；累計 1-5 月營收 1187.86 億元，年增 3.8%。寶成指出，5 月營收成長主因為持股 50.19% 的子公司裕元(香港聯交所股票代號：0551) 營運較去年同期保持增長。寶成指出，裕元 5 月營收為 8.76 億美元(折合約新台幣 262.75 億元)，較去年同期 8.09 億美元增加 8.3%。累計 1-5 月營收為 40.21 億美元，則較去年同期 37.11 億美元增加 8.3%。



而由裕元工業的零售事業獨立分拆上市的寶勝 (香港聯交所股票代號：3813)5 月營收為人民幣 17.68 億元 (折合約 2.77 億美元)，較去年同期人民幣 15.53 億元增加 13.8%；累計 1-5 月營收為人民幣 95.10 億元 (折合約 14.91 億美元)，則較去年同期人民幣 81.38 億元增加 16.9%。



此外，為擴大通路事業，寶成旗下子公司常勝擬以自有資金，增資上海寶原 2000 萬美元，上海寶原主要業務為運動用品及配件之零售業務，寶成按持股比例計算，對上海寶原增加投資金額為新台幣 626 萬元。

