7月投信基金規模重回2.5兆元 創13年來次高 台股投資熱度持續

根據投信投顧公會統計，7 月境內基金規模增加 308 億元，重新站回 2.5 兆元，為 2005 年 4 月以來次高，其中國內投資股票型基金月增 38 億元，定期定額扣款人數來到 20.38 萬人，顯見國內投資人布局下半年旺季行情氣氛濃厚。

法人表示，根據統計數據顯示，7 月各基金類型中，由跨國投資固定收益一般債券型基金規模月增 6.3% 居冠。

觀察新興市場債券型基金規模增加主因，在於 7 月新興市場主要國家製造業 PMI 較上月回穩，且亞洲經濟基本面表現仍佳，帶動投資人加碼新興市場債券型基金趨勢，跨國一般債券型基金月增 88 億元，今年以來已大舉吸金 433 億元。

此外，國內投資股票型基金 5 月來規模和定期定額人數持續增加，投資人持續加碼中小型、科技型基金，推升整體規模至 1872 億元，距離 2017 年 2 月底前高的 1873 億元僅一步之遙，與跨國投資股票型基金兩者合計，共挹注整體規模 85 億元。

針對台股基金部分，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股基金規模與加權指數表現相關，今年 1 月指數來到 11270 高點後受國際局勢衝擊修正，使規模在 2 至 4 月持續下滑，不過到了 5 月在電子零組件強勢帶動多頭上攻下，資金未受報稅季干擾，第 2 季台股在內資支撐下相對以往持穩，利於第 3 季走強，也帶動台股基金規模連續 3 個月向上攀升。

展望後市，周書玄指出，7 月台股加權指數再度站回月、季線，周 KD 再度黃金交叉，月 KD 則死亡交叉第十個月，本月仍有黃金交叉可能。而隨電子股進入旺季，蘋概股是主要布局方向，進入除息旺季台股下檔支撐仍強，加上今年三度回測年線均有強勁反彈，也激勵投資人加碼、定期定額信心。

至於跨國投資股票型基金仍續夯，其中產業型、特別股為亮點。富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷分析，特別股 7 月上旬在被動式基金申購量增加帶動下走出漲勢，後雖受全球主要公債殖利率影響而有波動，但考量基本面趨勢並未出現改變下，修正應屬評價面變化，因此正面看待特別股市場後續行情。