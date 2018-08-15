24小時蒸發190億 加密貨幣今年整體虧69%

度過了艱難一週的比特幣似乎穩住了腳步，但其他加密貨幣在週二 (14 日) 則經歷了大賣潮，損失慘重。

據行業網站 CoinMarketCap 的數據顯示，Ethereum 以太坊為比特幣後的第二大加密貨幣，是市值排名前五的最大輸家，跌幅超過 12%。以太幣今年下跌了 65%，並且年初以超過 760 美元價值後，週二交易價格跌近 260 美元。

加密貨幣近 5 日趨勢圖 / 圖：雅虎金融

全球投資平台 eToro 分析師 Matthew Newton 表示，「虛擬貨幣市場似乎已經出現恐慌模式，價格全面下跌，投資人似乎正在增加其 ICO 持股量的清算了結，價格大幅下跌且交易量增加」。

世界第 3 大加密貨幣瑞波幣 XRP 下跌 10% 至約 0.26 美元。數據顯示，瑞波幣從今年年初高點跌幅超過 90%，從年初的約 2.30 美元下跌至目前的 0.26 美元水位。瑞波公司擁有市場上約 60% 的瑞波幣。

加密貨幣整體市場價值今年已經下跌了約 69%，過去 24 小時則損失了 190 億美元。比特幣仍然佔加密貨幣市場的一半以上，但還是無法恢復到去年 12 月份的近 2 萬美元高點。比特幣今年價格下跌超過 56% 至週二的 6000 美元水位。

加密貨幣 1 年來趨勢圖 / 圖：雅虎金融

對沖基金 BitBull Capital 加密貨幣基金首席執行長 Joe DiPasquale 表示，散戶投資人普遍可能會失去風險偏好，認為加密貨幣市場大多數任然是逢低賣出的散戶。DiPasquale 預測比特幣將在跌至 5000 美元以下後，在今年第 4 季度恢復。

然而，全球最大的加密貨幣交易所 Coinbase 宣稱，客戶量目前以每日 5 萬人成長。

據了解，目前只交易包括比特幣 Bitcoin、萊特幣 Litecoin、以太坊 Ethereum、比特幣現金 Bitcoin Cash，共 4 種加密貨幣的 Coinbase 有望加入 Cardano、基本注意力幣，Stellar lumens、Zcash 和 0x 幣。

上個月比特幣和其他加密貨幣在業界開發虛擬資產平台的熱潮中看漲。資產管理巨頭貝萊德 BlackRock 等機構及紐約證券交易所母公司 Intercontinental Exchange、星巴克 (SBUX-US) 和微軟 (MSFT-US) 進行虛擬平台的合作。

投資人也希望有史以來第一個加密貨幣 ETF 將在 8 月獲得批准，有助於將比特幣提升至 8000 美元以上的價格。但美國證券交易委員會 SEC 上週宣布將推遲該決定後，加密貨幣開始下跌。