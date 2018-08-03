金價連跌4週 分析師：恐測試1194美元

美元走強，金價下挫，今 (3) 日金價於 1 年低點徘徊，連續第 4 週走跌；分析師預估，黃金現貨恐測試每盎司 1194 美元。

CNBC 數據顯示，台北時間週五晚間 6 點 30 分，黃金現貨上漲 0.02%，至每盎司 1207.84 美元；黃金期貨下跌 0.30%%，至每盎司 1216.40 美元。

黃金期貨下跌。(圖：翻攝自 CNBC)

在此同時，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，上漲 0.10%，至 95.25。

根據路透社報導，澳盛銀行 (ANZ) 分析師於報告中寫道，美元走強，抑制了投資人對黃金的興趣，金價失去支撐力道，未來數日，極可能跌破每盎司 1200 美元的心理關卡。

澳洲國民銀行 (National Australia Bank) 經濟學家 John Sharma 表示，從近期數據可看出，在美元指數走強的情況下，金價持續疲軟。

路透技術分析師 Wang Tao 指出，黃金從每盎司 1309.30 美元步入跌勢，黃金現貨恐跌破每盎司 1206 美元，測試 1194 美元支撐。

美中貿易爭端加劇，帶動美元走揚，2 月以來，美元已上漲近 8%。

CMC Markets 首席分析師 Michael Hewson 表示，美中貿易戰升級，帶動避險需求，加上年底前，Fed 可能會再升息 2 次，美元可望續強。